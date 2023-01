James Cameron opowiedział w końcu o "Avatarze 3". Poznamy złych kosmitów?

Avatar 3 - o czym będzie film?

James Cameron był niedawno na Critics Choice Awards i porozmawiał chwilę z portalem Deadline na temat swoich nadchodzących projektów, którymi są kolejne odsłony "Avatara". Druga część zarabia ogromne pieniądze, więc reżyser bez cienia wątpliwości ma poważne plany na przyszłość.

Twórca wyjaśnił, że znajome nam plemienia Na'vi były mocno związane z powietrzem i wodą, więc kolejni kosmici będą czcili ogień:

Ogień ma symboliczne znaczenie w naszym filmie, więc jest pewna kultura, która jest mocno związana z tym pomysłem... Ale pewnie powiedziałem za dużo już teraz.

Cameron następnie dodał:

Idąc dalej tym tropem, to poznamy dwie zupełnie nowe kultury w kolejnym filmie. To dzięki temu będziemy mogli zabrać widzów do zupełnie nowych środowisk na Pandorze.

Powietrze, woda, ogień... idąc tym tropem, to czwarte plemię będzie pewnie żyło pod ziemią i czciło kamienie - tak, nawiązujemy oczywiście do innego "Avatara" (dla wielu osób lepszego) - "Legendy Aanga".

Wynik "Avatara 2" jest już tak dobry, że film jest już na 7. miejscu najlepiej zarabiających produkcji w historii, przeganiając "Jurassic World" i "Króla Lwa" ze swoim wynikiem 1,9 miliarda dolarów. Za kilka dni przegoni "Spider-Mana: No Way Home", a i do "Avengers: Infinity War" nie ma zbyt daleko (trochę ponad 2 miliardy dolarów).

Najważniejsze jest z perspektywy widzów to, że James Cameron oficjalnie potwierdził, że zrobi nie tylko 3. część "Avatara", ale również aż 2 kolejne. Kolejna odsłona serii ma zadebiutować w grudniu 2024 roku.