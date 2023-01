Jan A.P. Kaczmarek jest poważnie chory. Ruszyła zbiórka na pomoc dla polskiego laureata Oscara

Jan A.P. Kaczmarek ma problemy zdrowotne. Ruszyła zbiórka

Polski kompozytor ma na koncie całą masę sukcesów, ale niestety niedawno podupadł na zdrowiu, o czym poinformowała jego córka, Anastazja Davis. Kobieta uruchomiła zbiórkę na platformie crowdfundingowej, która ma pomóc zapewnić mu komfort.

Jak czytamy w opisie zbiórki:

Jak wielu z was wie, mój pozornie niestrudzony tata, Jan, od dłuższego czasu ciężko choruje. Ma zanik wieloukładowy lub MSA, na który nie ma prawdziwego leczenia ani lekarstwa. Choroba uszkadza zakończenia nerwowe, aż zawiodą płuca. To jest horror dla nas, gdy patrzymy, jak ten niesamowity człowiek toczy walkę, której nie wygra. Wszystkie próby pomocy mu w poprawie nie powiodły się, a teraz celem jest zapewnienie mu jak największego komfortu w domu.

Z relacji Davis wynika, że Jan A.P. Kaczmarek nie jest w stanie samodzielnie się poruszać i wymaga pomocy żony oraz dwóch opiekunów przy wykonywaniu podstawowych czynności. Kompozytor często musi korzystać z wózka inwalidzkiego, a także nie zostaje w domu sam, ponieważ czasami traci przytomność z powodu wahań ciśnienia krwi.

Tata nie jest już również w stanie pracować, a jego żona [Aleksandra Twardowska-Kaczmarek - przyp. red.] musiała zawiesić swoją pracę, ponieważ jest jego głównym opiekunem, co jest pracą na pełny etat. Opiekuje się także ich 7-letnim synem. Stworzyło to dla nich duże obciążenie finansowe, ponieważ walczą o utrzymanie taty tak długo, jak to możliwe, a jego potrzeby rosną. Ja, moje rodzeństwo i jego żona wykorzystaliśmy każdą możliwość i zrobiliśmy, co w naszej mocy, aby pomóc finansowo, ale jego potrzeby nas przerosły.

Do tej pory na stronie zbiórki na gofundme.com zebrano prawie 8 tysięcy dolarów. Celem jest 10 tysięcy.

Jan A.P. Kaczmarek to wybitny polski kompozytor muzyki filmowej. Na przestrzeni wieloletniej kariery przygotował ścieżki dźwiękowe do ponad 70 filmów pełnometrażowych i dokumentalnych. Wielokrotnie współpracował m.in. z Agnieszką Holland, a w 2005 roku zdobył Oscara za muzykę do filmu "Marzyciel".