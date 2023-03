Jenna Ortega gwiazdą "Soku z żuka 2"? Tim Burton zakochał się w pracy z gwiazdą "Wednesday"

Jak podaje znany amerykański dziennikarz/insider Jeff Sneider, Jenna Ortega dostała ofertę zagrania córki Lydii Deetz (Winona Ryder) w "Soku z żuka 2". Według informacji Sneidera, kontynuacja nareszcie dostała zielone światło, a w projekcie powrócą Michael Keaton, Catherine O'Hara oraz wspomniana Winona Ryder. Wszyscy zagrają oczywiście swoje oryginalne role.

Wygląda więc na to, że Burtonowi bardzo spodobała się współpraca z Ortegą przy szalenie popularnym serialu "Wednesday". Sam reżyser skomentował potencjalną kontynuację "Soku z żuka" w rozmowie z Deadline w październiku 2022 roku, gdzie powiedział, że "nic nie jest wykluczone":

Jestem pewien, że robię film, kiedy już się pojawię na planie i go kręcę. Pracuję nad pomysłami, ale to nadal są początki jakiegokolwiek poważnej rzeczy. Zobaczymy, jak się potoczą sprawy. To chyba dobra nic nie znacząca odpowiedź? (śmiech)