Jenna Ortega z "Wednesday" zmierzy się z Ghostface'em w nowej części "Krzyku". Oto zwiastun horroru

W wielomilionowym mieście nikt nie usłyszy twojego krzyku... Już niedługo w kinach pojawi się "Krzyk VI", czyli kolejna odsłona serii, którą od lat śledzi rzesza wiernych wielbicieli. Serię zapoczątkował w 1996 roku Wes Craven, legenda horroru, a jego godnymi następcami okazali się twórcy związani z grupą filmową Radio Silence, wielcy fani cyklu.

Scenerią "Krzyku VI" jest Nowy Jork. Jak mówił producent filmu Chad Villella w jednym z wywiadów, miasto w filmie pełni istotną rolę. Ale nie jest miastem z folderu turystycznego, lecz miejscem, gdzie żyją prawdziwi ludzie, którzy czasem gubią się w tłumie. A Ghostface znakomicie to wykorzystuje i każdy, absolutnie każdy, może być zagrożony:

Tyler Gillett, współreżyser filmu wraz z Mattem Bettinelli-Olpinem, dodawał, że wielkim wyzwaniem dla autorów była realizacja szóstej części cyklu niezwłocznie po części piątej, która święciła triumfy w kinach ponad rok temu:

To było ekscytujące. Mamy tu wszystko to, co widzowie kochają w "Krzyku", ale także kilka naprawdę fajnych niespodzianek. Chcieliśmy, by "Krzyk VI" był zaskakujący i interesujący, ale pozostał nadal "Krzykiem".