Joanna Kulig w kolejnym hollywoodzkim filmie. O czym opowie "Knox Goes Away"?

Joanna Kulig może dopisać kolejną hollywoodzką produkcję do swojego resume - tutaj mowa o nowej produkcji "Knox Goes Away" w reżyserii samego Michaela Keatona.

Joanna Kulig w kolejnym hollywoodzkim filmie

Joanna Kulig zanotowała kolejny sukces w Hollywood. Polska aktorka pojawi się w nowym filmie Michaela Keatona o tytule "Knox Goes Away". Co już wiadomo o projekcie i kiedy trafi on do kin?

Joanna Kulig po roli w oscarowym filmie "Zimna wojna" otrzymała sporo propozycji ról w zagranicznych produkcjach. Jak pewnie pamiętacie, polska aktorka wystąpiła już w serialu Netflixa "The Eddy", produkcji Amazona o tytule "Hanna", czy filmie "She Came To Me" z Anne Hathaway.

Jak podaje portal film.wp.pl, tym razem artystka została zatrudniona w nowym filmie Michaela Keatona. Legendarny aktor/reżyser zaprosił ją do swojej najnowszej produkcji "Knox Goes Away". Swój sukces potwierdziła też w studiu "Dzień dobry TVN".

Jestem postacią pozytywną, choć jest to film noir. Także jest też taki duży odcień tajemnicy, spokoju.

Tak jak wspomnieliśmy, nowa produkcja Michaela Keatona ma nosić tytuł "Knox Goes Away". Film ma przedstawić historię płatnego zabójcy (w tej roli Michael Keaton), u którego zdiagnozowano demencję. Postanawia on uporządkować swoje życie prywatne, podczas gdy po piętach depcze mu policja.

Wiadomo, że w obsadzie znaleźli się też Al Pacino, James Marsden i Marcia Gay Harden. Film ma trafić do kin w 2023 roku.