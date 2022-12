John Cena i Jason Momoa zagrają razem w komedii akcji "Killer Vacation". Czy trzeba dodawać coś więcej?

John Cena i Jason Momoa łączą siły w komedii akcji

Co jak co, ale to może być elektryzujące połączenie - jak podaje Variety, John Cena i Jason Momoa zagrają główne role w filmie "Killer Vacation", komedii akcji od Warner Bros.

Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów dotyczących fabuły, ale mamy nadzieję, że John Cena i Jason Momoa będą albo przeciwnikami albo "frenemies" i ich relacja będzie przypominała to, co zaserwowali nam Jason Statham oraz Dwayne Johnson w "Hobbsie i Shawie".

Wiemy na pewno, że za scenariusz produkcji odpowiedzą Mark oraz Brian Gunnowie (rodzina Jamesa Gunna, reżysera i scenarzysty "Strażników Galaktyki", czy "Peacemakera" z Ceną w roli głównej), którzy mają już na koncie horror "Brightburn: Syn ciemności". Producentami zostali natomiast John Rickard oraz Peter Safran, jeden z szefów DC Films.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, John Cena i Jason Momoa są powiązani już z produkcjami spod egidy Detective Comics - mowa tutaj o produkcjach "Peacemaker", "The Suicide Squad" oraz obu częściach "Aquamana".

Ich ścieżki przecięły się nawet w finale 1. sezonu "Peacemakera" z Johnem Ceną w roli głównej - w scenie pojawili się gościnnie Ezra Miller oraz Jason Momoa. Jego Aquaman mówi wówczas, że wcale nie zdarza mu się uprawiać seksu z rybami. Tylko wiecie - w niecenzuralnych słowach.

Obaj panowie są ostatnio zapracowani - jeśli chodzi o samo DC, to Cena pracuje nad nowym sezonem "Peacemakerem", a Momoę będziemy mogli za rok obejrzeć w "Aquamanie 2". Dalsza przyszłość obu postaci jest na razie nieznana, ale spodziewamy się, że szef DC Films James Gunn raczej będzie chciał utrzymać gwiazdorów w swojej "stajni".

Zanim obejrzymy film "Killer Vacation", to najprawdopodobniej Momoę będziemy mogli zobaczyć w "Szybkich i wściekłych 10", gdzie ma zagrać złoczyńcę.