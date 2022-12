Johnny Depp wrócił do roli kapitana Jacka Sparrowa w szczytnym celu. Zobaczcie urocze wideo

Johnny Depp powrócił do roli kapitana Jacka Sparrowa z najlepszego możliwego powodu - by podnieść na duchu młodego fana, który ciężko choruje.

Johnny Depp ponownie jako kapitan Jack Sparrow. Tym razem w celach motywacyjnych

Johnny Depp powrócił do roli Jacka Sparrowa! Przepraszamy - KAPITANA Jacka Sparrowa. I nie chodzi tu o występ w kolejnym głośnym blockbusterze z serii "Piraci z Karaibów". Tym razem sprawa jest znacznie poważniejsza i ważniejsza - aktor powrócił do ikonicznej roli, by podnieść na duchu młodego fana "Piratów..." w ramach współpracy z fundacją Make-A-Wish.

Depp nagrał wideo dla 11-letniego chłopca o imieniu Kori, który prowadzi obecnie na YouTubie kanał Kraken The Box. Chłopak znajduje jest pod opieką palitywną po kilku zabiegach przeszczepu serca i w ramach poprawy humoru oglądał "Piratów z Karaibów". Stał się wielkim fanem przygód kapitana Jacka Sparrowa.

W swoim wideo do Koriego, "Kapitan Jack" pięknie wcielił się w swoją rolę, podkreślając jak dziwnie jest korzystać ze współczesnej technologii do wysyłania pozdrowień:

Kapitanie Kori! Bardzo przepraszam, że zapomniałem. Miałem powiedzieć, zapomniałem powiedzieć, nie powiedziałem, ale powiem teraz. Już mówię, już się zbieram. Słyszę plotki o czymś, co w tych czasach nazywane jest kanałem na YouTubie, czego nie rozumiem, ale czemu z tego nie skorzystać? Uważam, że to będzie wspaniała rozrywka i ekspercki moment jedności razem w jednym miejscu, ale z daleka, ale z drugiej strony bardzo blisko. Intrygujące, nieprawdopodobne, dziwne.

Depp dodał również:

Życzę ci wszystkiego najlepszego. Jestem twoim fanem numer 1, Kapitanie Kori. Zaszczytem będzie dla mnie śledzenie twojego kanału na YouTubie i powiem wszystkim moim przyjaciołom, by zrobili dokładnie to samo.

Urocze wideo z jak zwykle "intrygującym, nieprawdopodobnym i dziwnym" Kapitanem Jackiem Sparrowem zobaczycie poniżej: