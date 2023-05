Johnny Depp z 7-minutową owacją w Cannes. Aktor powstrzymywał łzy

Zachęcamy was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama , gdzie znajdziecie więcej informacji.

Johnny Depp został przywitany jak król w Cannes

Johnny Depp pierwszy raz od kilkunastu miesięcy miał okazję przejść się po czerwonym dywanie podczas otwarcia festiwalu filmowego w Cannes. Tam został przywitany przez setki fanów i wielbicieli z całego świata, którzy przyjechali na południe Francji, by celebrować sztukę i jej twórców.

Następnie Depp udał się do amfiteatru na pokaz jego najnowszego filmu "Kochanica króla", w którym wciela się w francuskiego króla Ludwika XV. Tam przywitał go 7-minutowy aplauz ze strony widzów oraz kolegów i koleżanek po fachu. Na materiałach z imprezy widać, że aktor powstrzymywał łzy i bardzo docenił to gorące powitanie.

Jak to we współczesnym świecie bywa, nie wszystkim spodobało się, że Depp został zaproszony na festiwal w Cannes. Na temat tej sprawy wypowiedział się dyrektor imprezy, Thierry Fremaux:

Prawdę mówiąc, to w moim życiu staram się szanować wolność w myśleniu i wolność słowa oraz działanie zgodnie z prawem. Jeśli Johnny Depp był skazany na więzienie lub miał zakaz występowania w filmach, to byśmy o nim nie rozmawiali.

Co ważniejsze, następnie dodał: