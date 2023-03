Jokerów dwóch w filmie "Joker: Folie a Deux". W sieci pojawiają się zdjęcia z planu produkcji

W Jokerze: Folie a Deux pojawi się dwóch Jokerów?

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia i filmy z nadchodzącego "Jokera 2", znanego też jako "Joker: Folie a Deux". Ekipa pracuje teraz na ulicach Los Angeles i znajdziemy wśród niej m.in. Joaquina Phoenixa w roli tytułowej.

Co ciekawe, na planie filmu pojawia się dwóch Jokerów - jeden w pełnym kostiumie, drugi (grany przez Phoenixa) ma zmazany make-up i brązowe włosy. Wygląda na to, że wydarzenia z pierwszego filmu zainspirowały zwykłych ludzi do przebierania się za diabolicznego klauna i w ten sposób Arthur Fleck dowie się, że ma swoich popleczników.

To by też pasowało bardzo do tytułu filmu, który w tłumaczeniu na polski oznacza schorzenie psychologiczne zwane "obłędem udzielonym". Na razie są to jednak jedynie przypuszczenia:

Sequel najlepiej zarabiającego filmu dla dorosłych w historii ponownie przedstawi nam opowieść o Arthurze Flecku/Jokerze, a za kamerą ponownie stanie Todd Phillips. Ten resztą przygotował też skrypt, w czym pomógł mu Scott Silver.

Obecnie plotkuje się również, że kontynuacja "Jokera" może być musicalem (albo przynajmniej mieć elementy musicalowe). Todd Phillips był producentem "Narodzin gwiazdy", czyli innej produkcji z tego gatunku z Gagą. Ten przedstawiał nam raczej dość smutną historię w przeciwieństwie do stereotypowych filmów tego typu, więc może i miałoby to sens.

Na razie wiemy, że wstępnie film ma zadebiutować w kinach już 4 października 2024 roku. Oprócz Phoenixa i Gagi w filmie mamy też zobaczyć Catherine Keener, Brendan Gleeson oraz Zazie Beetz.