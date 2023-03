Jonathan Majors z zarzutami o napaść i nękanie. Gwiazda Marvela w tarapatach

Kilkadziesiąt godzin po aresztowaniu, Jonathan Majors usłyszał oficjalne zarzuty. Aktor został oskarżony o napaść, próbę napaści, nękanie i zaostrzone nękanie. Na razie nie wiemy, jaka kara grozi gwiazdorowi Marvela.

Z oświadczenia policji wynika, że Majors został aresztowany przez policję z Nowego Jorku w nocy z soboty na niedzielę 26 marca 2023 roku. Jak czytamy:

Około 23:15 w sobotę 25 marca 2023 roku policja odebrała telefon na numer alarmowy z mieszkania niedaleko 22nd Street i 8th Avenue. Wstępne śledztwo wykazało, że 33-letni mężczyzna był zamieszany w przemoc domową przeciwko 30-letniej kobiecie. Ofiara poinformowała policję, że została napadnięta. 33-letni mężczyzna został zabrany do aresztu bez stawiania oporów. Ofiara miała nieduże obrażenia głowy i szyi. Została przetransportowana do szpitala.

Na temat całej sprawy wypowiedziała się teraz Priya Chaudry, prawnik Jonathana Majorsa. Ta opowiedziała w rozmowie z Variety, że zbierane są teraz dowody, które zostaną przekazane prokuratorowi okręgowemu:

Wszystkie dowody wskazują na to, że pan Majors jest niewinny i jej nie napadł. Niestety, do incydentu doszło z powodu emocjonalnego kryzysu. Nowojorska policja jest zobowiązana do tego, by w takich sytuacjach dokonać aresztowania i to jest jedyny powód, dla którego pan Majors został zatrzymany. Spodziewamy się, że te zarzuty zostaną niedługo oddalone.