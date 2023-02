Judi Dench ma poważne problemy zdrowotne. Aktorka będzie zmuszona przejść na emeryturę?

Judi Dench ma problem zdrowotny. Nauka scenariusza sprawia jej wielkie trudności

Judi Dench jest jedną z najbardziej charakterystycznych aktorek w historii kinematografii. Była nominowana do Oscara aż ośmiokrotnie, zdobyła zaledwie jedną statuetkę. I chociaż jej pełnoprawna kariera aktorki filmowej zaczęła się w wieku 51 lat przełomową rolą w "Pokoju z widokiem", to już 3 lata później otrzymała tytuł Damy za jej dokonania w teatrze.

Od tamtego czasu grała w wielu głośnych produkcjach, a znakomita część widzów i tak najlepiej ją zna z grania M. w filmach o Jamesie Bondzie, gdzie była nie tylko surową szefową, ale czasami również opiekuńczą "matką" i jednocześnie przyjaciółką z ciętym dowcipem - zwłaszcza dla Agenta 007 w wersji Daniela Craiga.

Więc chociaż Dench osiągnęła w swojej karierze właściwie wszystko, co można i w wieku 88 lat spokojnie mogłaby przejść na emeryturę, to aktorka nadal chce pracować. Niestety, na to coraz bardziej nie pozwala jej zdrowie. W 2012 roku u aktorki zdiagnozowano zwyrodnienie plamki żółtej, co sprawiło, że Dench praktycznie nie jest w stanie czytać scenariuszy.

Judi Dench pojawiła się niedawno w programie Grahama Nortona, gdzie zdradziła, że z powodu utraty wzroku nauczenie się kwestii jest dla niej praktycznie niemożliwe:

Stało się to praktycznie niewykonalne, a ponieważ mam pamięć fotograficzną, muszę znaleźć maszynę, która nie tylko nauczy mnie moich kwestii, ale także powie mi, gdzie pojawiają się one w scenariuszu. Kiedyś niezwykle łatwo przychodziło mi uczenie się wersów i zapamiętywanie ich.

Parę lat wcześniej podczas rozmowy z przedstawicielami londyńskiej organizacji charytatywnej Vision Foundation, Dench wyjawiła, że współcześnie w nauce scenariusza pomagają jej przyjaciele.

Muszę się więc uczyć przez ciągłe powtarzanie.

Proces jest żmudny, ale jak widać działa - od czasu tej rozmowy Dench zdobyła kolejną nominację do Oscara za rolę w "Belfaście" Kennetha Branagh.