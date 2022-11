"Kevin sam w domu" nie tylko na Polsacie. Gdzie jeszcze zobaczymy popularny świąteczny film?

Kevin sam w domu nie tylko w Polsacie. Gdzie jeszcze zobaczymy film?

Chociaż świąteczne obyczaje mogą się różnić wśród różnych rodzin, to czymś łączącym wszystkich Polaków jest to, że każdy z nas przynajmniej raz oglądał na Polsacie "Kevina samego w domu". Są zapewne osoby, dla których to cringe, które film już nudzi i mają go dosyć, ale liczby mówią same za siebie - średnio produkcja zdobywa oglądalność rzędu 4 milionów widzów, więc jednak ktoś jeszcze w tym kraju telewizję ogląda.

W tym roku tradycji również stanie się zadość - Onet potwierdził, że Polsat zamierza wyemitować kultowy film świąteczny "Kevin sam w domu" w paśmie wieczornym w Wigilię, czyli 24 grudnia 2022 roku o godzinie 20:00.

W tym roku "Kevina" można jednak obejrzeć także w streamingu - a konkretnie na Disney+. Już teraz dostępna jest pierwsza odsłona serii, a 2 grudnia platforma udostępni też kontynuację komedii nakręconą dwa lata później, czyli "Kevina samego w Nowym Jorku".

"Kevin sam w domu" to film z 1990 roku w reżyserii Chrisa Columbusa. Opowiada o kilkuletnim chłopcu, którego rodzina przypadkowo zostawia samego w domu podczas świątecznych wojaży. Tytułowy Kevin (Macaulay Culkin) początkowo bawi się wyśmienicie bez obecności dorosłych i swojego wrednego rodzeństwa, ale sytuacja szybko się odwraca, kiedy chłopczyk odkrywa, że chałupa stała się celem dwóch miernych włamywaczy.

Wówczas młodzieniec musi stanąć do walki o przetrwanie, zmieniając swój dom w prawdziwą fortece, pełną niebezpiecznych pułapek i tajemnych przejść. Zresztą po co my wam to piszemy - pewnie znacie ten film na pamięć. A jak nie, to już teraz możecie sobie go przypomnieć na Disney+, a 24 grudnia będziecie mogli sobie go przypomnieć na Polsacie.