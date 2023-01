"Kolejne 365 dni" i "Ten dzień" nominowane do Złotych Malin! Z kim będą rywalizować?

Kolejny sukces twórców serii "365 dni" - do Złotych Malin będą nominowane OBIE kontynuacje oryginału. Osiągnięcia definitywnie gratulujemy.

365 dni: Ten dzień i Kolejne 365 dni z szansami na Złote Maliny

"365 dni: Ten dzień" i "Kolejne 365 dni" mają szanse na Złote Maliny. Antyakademia filmowa ogłosiła nominacje dla najgorszych filmów roku, a produkcje Tomasza Mandesa i Barbary Białowąs zostały nominowane w dwóch kategoriach: Najgorszy Remake/Sequel/"Przeróbka" oraz Najgorsza Ekranowa Para.

W tej drugiej kategorii nominowano nie aktorów występujących w produkcji, a same filmy. Gremium przyznające Złote Maliny stwierdziło bowiem, że fakt, iż oba filmy wypuszczono w tym samym roku, jest zbyt toksyczny, by przejść bez echa, stąd też ta nominacja.

Sukces sequeli "365 dni" jest duży, ale podjazdu do oryginału nie ma - pierwszą odsłonę nominowano bowiem w aż sześciu kategoriach. Finalnie zwyciężył tylko w jednej, ale niezwykle ważnej - za najgorszy scenariusz. Niestety twórcy nie mogli polecieć do LA, by odebrać nagrodę osobiście, bo gala się wówczas nie odbyła (pandemia i te sprawy).

Patrząc na złote maliny nieco szerzej, to aż osiem nominacji trafiło w ręce filmu "Blonde" w reżyserii Andrew Dominika. Ten miał być przepustką Any de Armas i twórców do Oscarów, a okazał się być sporym rozczarowaniem, który przez wiele osób jest właściwie uznawany za krzywdzący dla Marilyn Monroe i jej spuścizny.

Złote Maliny twierdzą nawet, że Dominik był hipokrytą, bo zrobił film o tym, jak Monroe była wykorzystywana przez Hollywood i samemu robi to samo, dostając nominacje do najgorszej reżyserii i scenariusza.

Co ciekawe, cięgi spadły również na Toma Hanksa za rolę pułkownika Toma Parkera w filmie "Elvis". Nie podobała się "lateksowa twarz i okropny akcent" jego bohatera, zaznaczając, że sprawiły one, że rola przekroczyła granice autoparodii. Gremium przyznającym Złote Maliny nie podobała się także rola Hanksa w disneyowskim "Pinokiu".

Pełna lista filmów nominowanych za Najgorsze Filmy Roku znajduje się poniżej:

NAJGORSZY FILM

"Blondynka"

"Pinokio"

"Miłego żalu"

"Córka króla"

"Morbius"

NAJGORSZY AKTOR

Machine Gun Kelly - "Miłego żalu"

Pete Davidson - "Pies w rozmiarze XXL"

Tom Hanks - "Pinokio"

Jared Leto - "Morbius"

Sylvester Stallone - "Samarytanin"

NAJGORSZA AKTORKA

Ryan Kiera Armstrong - "Podpalaczka"

Bryce Dallas Howard - "Jurassic World: Dominion"

Diane Keaton - "Mack & Rita"

Kaya Scodelario - "Córka króla"

Alicia Silverstone - "Rekin"

NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Adria Arjona - "Morbius"

Lorraine Bracco - "Pinokio"

Penelope Cruz - "355"

Bingbing Fan - "355" i "Córka króla"

Mira Sorvino - "Lamborghini: Człowiek, który stworzył legendę"

NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Pete Davidson - "Miłego żalu"

Tom Hanks - "Elvis"

Xavier Samuel - "Blondynka"

Mod Sun - "Miłego żalu"

Evan Williams - "Blondynka"

NAJGORSZA EKRANOWA PARA

Machine Gun Kelly & Mod Sun - "Miłego żalu"

para bohaterów bazująca na prawdziwych postaciach w scenie w Białym Domu - "Blondynka"

Tom Hanks i jego obciążona lateksem twarz - "Elvis"

Andrew Dominik i jego problemy z kobietami - "Blondynka"

dwa sequele "365 dni" ("oba wypuszczone w 2022 roku")

NAJGORSZY REŻYSER

Judd Apatow - "Bańka"

Machine Gun Kelly i Mod Sun - "Miłego żalu"

Andrew Dominik - "Blondynka"

Daniel Espinosa - "Morbius"

Robert Zemeckis - "Pinokio"

NAJGORSZY SCENARIUSZ

"Blondynka"

"Pinokio"

"Miłego żalu"

"Jurassic World: Dominion"

"Morbius"

NAJGORSZY REMAKE, SEQUEL BĄDŹ ZRZYNKA