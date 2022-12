Kolejne zmartwychwstanie w "Szybkich i wściekłych"? Gal Gadot ma podobno powrócić do serii

Gal Gadot powróci do Szybkich i wściekłych?

Wygląda na to, że rodzina powróci w komplecie w "Szybkich i wściekłych 10". Jak podaje The Direct, Gal Gadot ma powrócić do obsady w nadchodzącym filmie z "szybkiej" franczyzy.

Oczywiście w tym momencie nie mamy bladego pojęcia, w jaki sposób Gadot ponownie pojawi się w serii. Jej postać z 5. i 6. odsłony "Szybkich i wściekłych", Gisele Yashar, zmarła ponieważ próbowała uratować swojego chłopaka, Hana (Sung Kang).

Wygląda więc na to, że nowa odsłona "Szybkich..." przedstawi nam kolejne zmartwychwstanie. Dla Gadot będzie to niewątpliwie przyjemna okazja do tego, by ponownie się spotkać z obsadą serii, a także Jasonem Momoą, z którym pracowała na planie "Ligi Sprawiedliwości". Pamiętajmy jednak, że na razie jest to plotka.

Co ciekawe, początkowo Gadot miała powrócić do serii w 7. odsłonie - sceny zostały jednak usunięte z finałowej wersji filmu, a informację potwierdził Sung Kang w swoim podcaście:

Była taka scena w "siódemce", o której ludzie nie mieli pojęcia. Ja nakręciłem scenę z Vinem/Domem i Letty, reżyserem był James Wan. Ja pojechałem do Atlanty, a właściwie pojechałem do Atlanty z Gal i nakręciliśmy swoje sceny. To były flashbacki, których jednak nie użyli w filmie.

W nowej odsłonie powrócą oczywiście Tyrese Gibson, Ludacris, Michelle Rodriguez, Sung Kang oraz Vin Diesel, a oprócz wspomnianego Jasona Momoy do obsady dołączyli Brie Larson oraz znana z "The Suicide Squad" Daniela Melchior. Film "Szybcy i wściekli 10" zadebiutuje już 19 maja 2023 roku.