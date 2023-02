Kolejna odsłona "Demon Slayer" zawita do polskich kin. Gdzie i kiedy będziemy mogli ponownie zobaczyć Tanjirō i jego towarzyszy w akcji?

Na dużym ekranie znowu usłyszymy głośne "NEZUKO CHAAAAN!" Kolejny film "Demon Slayer" trafi do polskich kin tuż przed premierą nowego sezonu szalenie popularnego anime. Na razie wiadomo, że film zatytułowany "Demon Slayer – To the Swordmith Village" pojawi się w kinach Helios już w marcu.

Kolejny film anime "Demon Slayer" w polskich kinach. Kiedy zobaczymy hit z Japonii?

"Demon Slayer – To the Swordmith Village" składa się z 10. i 11. odcinka 2. sezonu drugiego oraz pierwszego, godzinnego odcinka 3 sezonu, który zadebiutuje w kwietniu 2023. Film natomiast pojawi się w kinach już 11 i 12 marca.

Na stronie kina Helios możemy przeczytać, co dokładnie zobaczymy na dużym ekranie - po osiągniętym z trudem zwycięstwie Tanjirō musi udać się do wioski płatnerzy, by znów zdobyć nową katanę. Poznamy Mitsuri Kanroji (Filar Miłości) oraz Muichirō Tokitō (Filar Mgły). Przyjrzymy się także knowaniom Dwunastu Demonicznych Księżyców, którzy są coraz bliżej niczego niespodziewającej się drużyny.

W filmie "Demon Slayer – To the Swordmith Village" po raz pierwszy pokazane zostaną nowe materiały z nadchodzącego sezonu anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba".

Oglądaj

Całkiem niedawno, bo w październiku 2022 w kinach pojawił się film „Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba - The Movie: Mugen Train” i można zauważyć, że japońskie produkcje coraz częściej trafiają do polskich kin. W ubiegłym roku mogliśmy obejrzeć m.in. „One Piece Film: Red”, „Jujutsu Kaisen“ czy „Dragon Ball Super: Super Hero” i również w 2023 nie zabraknie filmów anime na dużym ekranie, więc polscy otaku mają naprawdę powód do zadowolenia.