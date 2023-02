Książki o Jamesie Bondzie zostały przerobione. Usunięto z nich rasistowskie fragmenty

James Bond będzie ocenzurowany. Usunięto rasistowskie fragmenty

Wygląda na to, że również dzieła Iana Fleminga zostały "przepisane", by bardziej pasować do odbiorców z XXI wieku. Tak przynajmniej twierdzi The Sunday Telegraph, który poinformował na swoich łamach, że z książek o Jamesie Bondzie wyrzucono niektóre fragmenty określone "problematycznymi".

Oznacza to, że "Casino Royale", "Doktor No", czy "Octopussy" zostaną wydane wiosną 2023 roku przez Ian Fleming Publications z okazji 70-lecia debiutu postaci Jamesa Bonda, ale w zmienionej wersji - takiej, której przyjrzeli się "czytelnicy wrażliwi".

Tak jak wspomnieliśmy, nie jest to specjalne novum w przemyśle rozrywkowym - w końcu podobna sytuacja spotkała dzieła Roalda Dahla, odpowiedzialnego za "Charliego i Fabrykę czekolady", czy "Wielkomiluda".

Autocenzurę zastosował również Disney, czy to wyrzucając ze swoich klasycznych kreskówek fragmenty drażliwe, czy wystosowując do widzów notkę, wyjaśniającą kontekst historyczny (co chyba wydaje się być całkiem niezłym sposobem, edukując i informując widza oraz nie zmieniając oryginalnej treści).

Z relacji The Telegraph i Deadline wynika, że nowe wersje mają zawierać i zmiany, i informację. Ta ma brzmieć następująco:

Ta książka została napisana w czasach, kiedy niektóre określenia i zachowania uznawane za obraźliwe w dzisiejszych czasach były na porządku dziennym. Wprowadzono więc pewne zmiany, które jednak nie odbiegają od ducha oryginalnego tekstu i okresu, w którym był on osadzony.

W krajach anglojęzycznych nowe wersje książek mają zadebiutować w kwietniu 2023 roku.