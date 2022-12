Najbardziej wyczekiwane filmy 2023 roku

Niedawno bardzo popularny serwis sprzedaży biletów/portal popkulturowy Fandango przeprowadził wśród swoich użytkowników ankietę, by wyłonić najbardziej wyczekiwane produkcje 2023 roku. Tutaj zaskoczeń raczej nie ma, bo mowa o samych blockbusterach i to w dużej mierze o tych, które opowiedzą nam kolejne przygody znanych superbohaterów.

Na szczycie zestawienia znajduje się bowiem film "Strażnicy Galaktyki 3" - ten ma nam zamknąć opowieść o popularnej drużynie herosów, którą przez lata tworzył James Gunn. Dla niego ma to być finałowa produkcja o Star-Lordzie i spółce, bo potem w pełni skupi się na rozwijaniu filmowej strony DC Comics, ale spodziewamy się, że resztę ekipy jak najbardziej jeszcze zobaczymy w innych filmach/serialach od Marvel Studios.

Nie jest to jednak jedyny reprezentant Marvela na liście - drugie miejsce należy bowiem do "Spider-Man: Across the Spider-Verse", czyli kontynuacji nagrodzonych Oscarem animowanych przygód Milesa Moralesa i reszty pajęczych ludzi. Podium zamyka nam natomiast trzecia produkcja ze świata Domu Pomysłów. Mowa o "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", w którym będziemy mogli zobaczyć Kanga (Jonathan Majors), nowego "głównego złego" w MCU.

Pierwszą piątkę najbardziej oczekiwanych produkcji 2023 roku zamykają nam natomiast "John Wick 4" oraz "Indiana Jones i tarcza przeznaczenia", czyli finałowy występ Harrisona Forda w kultowej serii opowieści o zawadiackim archeologu.

Dalej mamy natomiast "Aquamana 2", a także kolejno: "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One", "Igrzyska Śmierci: Balladę ptaków i węży", "Creeda III" oraz "The Super Mario Bros. Movie".

Fandango zapytało również o najbardziej wyczekiwanych bohaterów i złoczyńców 2023 roku. Te listy prezentują się następująco:

Najbardziej wyczekiwani herosi

Chris Pratt jako Star Lord (Strażnicy Galaktyki 3) Harrison Ford jako Indiana Jones (Indiana Jones i tarcza przeznaczenia) Keanu Reeves jako John Wick (John Wick 4) Zoe Saldana jako Gamora (Strażnicy Galaktyki 3) Paul Rudd jako Ant-Man (Ant-Man and the Wasp: Quantumania)

Najbardziej wyczekiwani złoczyńcy