Ludzie mają już dosyć oglądania filmów superbohaterskich? Szef Marvela z ciekawym porównaniem

Początek lat 2000. zaserwował światu początek start takich filmowych marek Marvela jak "Spider-Man" i "X-Men". Od tamtego czasu popularność komiksowych postaci szła cały czas w górę, aż w końcu w 2019 roku produkcja "Avengers: Endgame" przez chwilę stała się najlepiej zarabiającym obrazem w historii kinematografii.

Coś, co jeszcze kilka dekad wcześniej było jedynie marzeniem, czy wręcz "mokrym snem" komiksowych nerdów, nagle stało się największym popkulturowym wydarzeniem ostatnich kilku lat. I patrząc na rozwój rynku na przestrzeni kilkunastu następnych miesięcy, najprawdopodobniej nim pozostanie - dzisiaj widzimy bowiem, że "Endgame" było nie tylko kulminacją MCU, ale również najprawdopodobniej zenitem popularności superbohaterów w kinach.

Jeszcze przed premierą wspomnianej czwartej odsłony "Avengers" mówiło się o tym, że ludzie odczuwają "zmęczenie" superbohaterami. Wówczas te słowa były rzucane zdecydowanie przedwcześnie - dzisiaj, w dobie premier nie tylko filmów, ale też wielu seriali w streamingu, mogą mieć jednak więcej sensu.

Na temat tego zjawiska wypowiedział się architekt sukcesu MCU, Kevin Feige, który w rozmowie z Movie Business Podcast wyjaśnił swoje zdanie:

Pracuje dla Marvel Studios od ponad 22 lat, a większość z nas jest tutaj dekadę albo i dłużej. Już po roku pracy dla Marvela ludzie pytali się mnie: "No dobra - to jak długo to potrwa? Ile jeszcze wyciśniemy z tych filmów na bazie komiksów". Przyznam szczerze, że nie rozumiałem tego pytania. Bo dla mnie to było tak, jakby ktoś po obejrzeniu "Przeminęło z wiatrem" zapytał się: "No okej, to ile jeszcze filmów na podstawie powieści może powstać? Czy myślisz, że widzom znudzą się adaptacje książek?".