"Mała Syrenka" - tak będzie wyglądał krab Sebastian w nadchodzącej aktorskiej wersji bajki

Mała Syrenka - jak będzie wyglądał krab Sebastian?

Ludziom w tej polityce Disneya nie podoba się wiele rzeczy - fakt, że aktorskie filmy są gorsze od oryginalnych bajek, krytykowane były decyzje castingowe w praktycznie każdej produkcji (nawet w "Małej Syrence" problemem było to, że Halle Bailey ma nieco ciemniejszy kolor skóry), a także nadużywanie CGI, odtwórczość i ogólna "miałkość" tych produkcji.

"Mała Syrenka" dostaje po ogonie wyjątkowo mocno i kolejny detal produkcji niewątpliwie nie spodoba się wielu osobom - mowa tutaj o postaci kraba Sebastiana, który jest jednym z najlepszych przyjaciół Arielki.

Plusem jest to, że w aktorskiej wersji Sebkowi głosu użyczy Daveed Diggs, świetny aktor z "Hamiltona" i "Snowpiercera". I tutaj na plusach chyba możemy skończyć, bo teraz w sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie kraba, który w nowej "Małej Syrence" będzie wyglądał... jak krab. Ordynarny podwodny krab.

Czy jest to zaskakujące? No raczej nie, bo w końcu poprzednie filmy Disneya bardzo poważnie podchodziły do "realistyczności" zwierząt. Ale czy to oznacza, że ludzie się ucieszą z tego, że jedna z ulubionych i najbardziej ekspresyjnych postaci w całym filmie nagle będzie zwykłym krabem? Strzelamy, że nie.

W obsadzie obok Bailey pojawią się również: Javier Bardem (Król Tryton), Jacob Tremblay (Florek), Awkwafina (Blagier), wspomniany Daveed Diggs (Sebastian) oraz Melissa McCarthy (Urszula) i Jonah Hauer-King (książę Eryk).

Reżyserem aktorskiej "Małej Syrenki" został Rob Marshall - filmowiec odpowiedzialny za film "Mary Poppins powraca". Scenariusz stworzył David Magee ("Życie Pi"). Za muzykę odpowiedzą Lin-Manuel Miranda (twórca "Hamiltona") i Alan Menken (kompozytor oryginału).