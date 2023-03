"Mała Syrenka" z nowym zwiastunem. Wygląda jak każda inna aktorska adaptacja bajek Disneya

A co to znaczy, że "wygląda jak każda inna aktorska adaptacja Disneya"? Jest po prostu "not great, not terrible".

Mała Syrenka z kolejnym zwiastunem. Florek i Sebastian wyglądają jak prawdziwe zwierzęta

Jeśli oczekiwaliście, że Disney w końcu pójdzie po rozum do głowy i zrobi ze swoich "realistycznych" zwierząt coś przypominającego bardziej bajkowe urocze kreaturki, to jesteście w błędzie - w nowym zwiastunie "Małej Syrenki" widzimy bowiem, że krab Sebastian i rybka Florek wyglądają jak ordynarny krab i ordynarna rybka, przez co tracą mnóstwo swojego uroku z oryginału.

No ale nie samymi efektami specjalnymi człowiek żyje. Jak prezentuje się reszta filmu? Jest... znośnie - "Mała Syrenka" nie będzie raczej odbiegała jakością od innych aktorskich adaptacji Disneya, które wahały się od przeciętnych ("Aladyn") do słabych ("Mulan", "Pinokio", "Król Lew"). Halle Bailey prezentuje się dobrze w roli Arielki, ma też kawał głosu, co słyszymy w zwiastunie.

Najlepiej wypada chyba Mellisa McCarthy w roli Urszuli, która jest sympatyczno-diabolicznie upiorna i świetnie się śmieje. Widzimy też, że krytyka dotycząca "zbyt ciemnych" scen podwodnych chyba się opłaciła, bo w zapowiedzi "Małej Syrenki" widzimy dużo więcej bajkowych jasnych barw w scenach z królestwa Trytona.

Warto jednak pamiętać, że to nadal jest tylko zwiastun, więc wiele scen może jeszcze ulec zmianie. Materiał zobaczycie natomiast poniżej:

Oglądaj

W obsadzie obok Bailey pojawią się również: Javier Bardem (Król Tryton), Jacob Tremblay (Florek), Awkwafina (Blagier), Daveed Diggs (Sebastian) oraz wspomniana Melissa McCarthy (Urszula) i Jonah Hauer-King (książę Eryk, który nie ma żadnej sceny dialogowej w zwiastunie).

Reżyserem aktorskiej "Małej Syrenki" został Rob Marshall - filmowiec odpowiedzialny za film "Mary Poppins powraca". Scenariusz stworzył David Magee ("Życie Pi"). Za muzykę odpowiedzieli zaś Lin-Manuel Miranda (twórca "Hamiltona") i Alan Menken (kompozytor oryginału).

Film "Mała Syrenka" zadebiutuje w kinach już 26 maja 2023 roku.