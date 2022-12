Margot Robbie chce filmowego romansu między Harley Quinn i Poison Ivy: "Proszę o to od lat"

Margot Robbie chce, by Harley była z Ivy

Uwielbiana przez fanów relacja między Ivy i Harley może znaleźć swoje miejsce w filmowych przygodach antybohaterek - to chciałaby zobaczyć (i odegrać) Margot Robbie, czyli odtwórczyni doktor Harleen Quinzel.

Aktorka niedawno rozmawiała z portalem Comicbook.com na temat jej nadchodzącej produkcji "Babilon". Dziennikarz publikacji zapytał też m.in. o przyszłość Harley Quinn w filmach, pytając się o potencjalny rozwój postaci i znalezienie dla niej nowej drugiej połówki w postaci właśnie Poison Ivy:

Proszę o to od lat! Nawet nie wiesz, jak się starałam, żeby ten temat był poruszony w filmach. Też tego chcę. Przyznam szczerze, że nie zastanawiałam się nawet nad tym, kto mógłby ją zagrać. Jak myślę o Ivy, to wyobrażam sobie Ivy z komiksów, a nie jakąś aktorkę. Ale ogólnie się zgadzam, to byłoby super.

Szefem DC Films jest teraz James Gunn, który jest ogromnym fanem Harley Quinn, co mogliśmy widzieć m.in. w jego filmie "The Suicide Squad". Znając życie, Gunn może chcieć zrealizować to marzenie w kolejnych filmach/serialach z udziałem Margot Robbie. Na przykład w potencjalnym "The Suicide Squad 2" - to tam kobiety mogłyby się poznać i zacząć budować relację przeradzającą się w miłość.

Chociaż Harley często bywa definiowana przez swoją relację z Jokerem, to od lat 90. różni twórcy próbowali odkrywać nowe warstwy doktor Quinzel. Ta ewoluowała do pełnoprawnej antybohaterki, a także wyszła spod jarzma Księcia Zbrodni z Gotham, nawiązując bliskie relacje z różnymi innymi postaciami z DC Comics - w jednym z filmów animowanych romansowała nawet z Nightwingiem.

Jednak to właśnie jej związek z Poison Ivy jest jednym z najtrwalszych we współczesnym uniwersum DC, stając się niemalże sztampą w komiksach i ich adaptacjach - przykładem tego jest serial "Harley Quinn" na HBO Max. Niestety na zobaczenie tej relacji w filmach jeszcze chwilę poczekamy.