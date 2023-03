Michael B. Jordan i Jonathan Majors jak De Niro i Pacino? Aktorzy mają ambitne plany

Słowa Jordana i Majorsa wywołały sporo emocji, ponieważ dwóch młodych aktorów, osiągających swoje pierwsze duże sukcesy w karierze postanowiło podzielić się tym, co chcą osiągnąć w przemyśle filmowym - a tym jest bycie nowym duetem w stylu Roberta De Niro i Ala Pacino.

Panowie udzielili niedawno dłuższego wywiadu New York Timesowi, gdzie porozmawiali na temat "Creeda III", który nie tylko zdobył świetne oceny od krytyków i widzów, ale także pobił rekord serii "Rocky" jeśli chodzi o zarobki w pierwszy weekend od premiery w USA, gdzie zdobył ponad 58 milionów dolarów w box-office.

Chemia między grającymi główne role Michaelem B. Jordanem i Jonathanem Majorsem jest wyczuwalna, więc dziennikarz NYT Kyle Buchanan zapytał wprost, czy to zaledwie początek ich współpracy:

Jordan nieco rozszerzył swoją wypowiedź:

Jesteśmy bardzo podekscytowani i już o tym wielokrotnie gadaliśmy. Bycie aktorem to dość samotna podróż, gdzie przez wiele lat walczysz o te wysokie miejsca na liście obsady. Więc kiedy spotykasz na swojej drodze kogoś, kto ma w to mocno wywalone, to masz nagle poczucie: "No to jazda. Ile złego możemy zrobić razem?".