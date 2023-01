Michael B. Jordan zagra w adaptacji "Rainbow Six" Toma Clancy'ego od twórców "Johna Wicka"

Michael B. Jordan zagra główną rolę w Rainbow Six

Tom Clancy od wielu lat sygnuje swoim nazwiskiem mnóstwo filmów, seriali i gier, które są adaptacjami jego powieści. Tym razem padło na "Rainbow Six" z Michaelem B. Jordanem w roli głównej.

To jedna z wielu adaptacji powieści Clancy'ego - niedawno głośno było o "Jacku Ryanie" od Amazona z Johnem Krasinskim w roli głównej, a od kilkunastu lat Ubisoft realizuje mnóstwo gier na bazie jego powieści. Jedną z nich jest seria Rainbow Six, z których najnowsza jest bardzo popularnym multiplayerem.

Być może z tego powodu teraz Paramount zdecydował się stworzyć filmową adaptację "Rainbow Six" z Jordanem w roli głównej - co ciekawe, będzie to zarazem kontynuacja niezbyt popularnego filmu "Without Remorse" z 2021 roku, który oczywiście również bazował na powieści Clancy'ego.

Jak podaje The Hollywood Reporter, na razie w obsadzie pojawi się jedynie Michael B. Jordan, który ponownie wcieli się w operatora CIA, Johna Clarka. Reżyserem filmu został natomiast Chad Stahelski, który ma na koncie "Johna Wicka", a także pracuje nad filmową wersją gry Ghost of Tsushima.

Z tego względu możemy się spodziewać, że filmowa wersja "Rainbow Six" będzie miała też pewnie jakieś nawiązania do gier o tym samym tytule. Wiemy też, że w przeciwieństwie do "Without Remorse", Paramount będzie chciało wydać film w kinach, a nie tylko w streamingu, ale oficjalnie informacji jeszcze nie potwierdzono.

W ogóle zbyt wielu oficjalnych informacji na razie nie znamy - Stahelski i Jordan są obecnie dość mocno zajęci innymi projektami i możemy się spodziewać, że zdjęcia do "Rainbow Six" ruszą najwcześniej pod koniec 2023 roku.