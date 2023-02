Michael Keaton i Ben Affleck powracają jako Batmanowie w zwiastunie "Flasha". Zobaczcie zapowiedź

Zanim filmowe uniwersum DC zacznie się rozwijać pod czujnym okiem Jamesa Gunna, to najpierw musi eksplodować - tak mniej więcej możemy zapowiedzieć film "Flash", który nareszcie doczekał się oficjalnego zwiastuna.

Affleck i Keaton wracają jako Batmanowie w zwiastunie Flasha

Przecieki się potwierdziły - we "Flashu" powróci mnóstwo znajomych twarzy... Podczas Super Bowl w sieci pojawił się pierwszy oficjalny zwiastun nadchodzącego filmu Andy'ego Muschiettiego z Ezrą Millerem w roli głównej, który oczywiście będzie pierwszą pełnometrażową opowieścią o Szkarłatnym Sprinterze.

A co w nim zobaczymy? Światy się zderzają, kiedy Barry Allen (Ezra Miller) używa swoich mocy, żeby powrócić w czasie do momentu, który zmienił jego życie. Ale kiedy jego działania totalnie zmieniają przyszłość, bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której na Ziemi ponownie pojawił się Generał Zod (Michael Shannon), grożący totalną zagładą ludzkości. A innych superherosów nie ma...

Barry staje jednak na głowie, by przekonać do pomocy emerytowanego Batmana i uratować pewnego przybysza z kosmosu - aczkolwiek nie tego, którego się spodziewał. Żeby uratować obecny świat i powrócić do swojego własnego, Flash będzie musiał stanąć przed najtrudniejszym zadaniem w swoim życiu...

Oglądaj

Krótko mówiąc - jest tak jak głosiły przecieki. Jeśli więc ich nie widzieliście, to nie szukajcie, bo zdają się być prawdziwe. Nie trzeba jednak znać spoilerów, żeby zauważyć, iż "Flash" całkowicie odmieni filmowe uniwersum DC, podobnie jak było w komiksach.

W obsadzie filmu “The Flash” oprócz Ezry Millera pojawili się również: Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Antje Traue oraz oczywiście Michael Keaton.

Pomysł na historię miała Christina Hodson, która wcześniej zrealizowała dla DC m.in. "Harley Quinn i Ptaki nocy", natomiast scenariusz napisali John Francis Daley i Jonathan Goldstein oraz Joby Harold. Reżyserem jest natomiast wspomniany Andy Muschietti, który ma na koncie horror "To".

Film "The Flash" ma zadebiutować w kinach już 16 czerwca 2023 roku. Pod warunkiem, że Warner nie opóźni go przez kolejne "występki" Ezry Millera...