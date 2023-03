Mocne sceny seksu w polskiej produkcji. Film "Filip" trafi do kina w wersji "edukacyjnej"

Filip - sceny seksu w filmie zostały ocenzurowane na potrzeby szkół

Akcja "Filipa" rozpoczyna się w 1941 roku w warszawskim getcie. Filip, młody polski Żyd, ze swoją ukochaną Sarą przygotowują się do występu w kabarecie, by zarobić na utrzymanie rodziny. Podczas premiery dochodzi do strzelaniny, podczas której ginie kobieta i jego najbliżsi.

Dwa lata później mężczyzna pracuje jako kelner w restauracji ekskluzywnego hotelu we Frankfurcie. Podając się za Francuza, w samym sercu hitlerowskich Niemiec korzysta ze wszystkich uroków świata, nie jest w stanie się zatrzymać ani na chwilę.

Następujące po sobie tragiczne wydarzenia sprawiają jednak, że nagle całe starannie zbudowane frankfurckie życie Filipa rozpada się jak domek z kart.

Takimi słowami zapowiadany jest dramat "Filip" w reżyserii Michała Kwiecińskiego. Ze względu na to, że główny bohater jest młodym, atrakcyjnym i chętnie korzystającym z życia facetem, w produkcji pojawia się podobno całkiem sporo scen łóżkowych. Na tyle dużo, że dystrybutorzy musieli je ocenzurować.

Wspomniane sceny erotyczne spowodowały, że produkcję TVP będzie można oglądać w kinach w dwóch wersjach – normalnej i edukacyjnej. Ta druga jest oczywiście przeznaczona dla nauczycieli, którzy będą chcieli zabrać na film swoich uczniów. Z relacji Wirtualnej Polski wynika, że przez to produkcja jest krótsza o 4 minuty.

Tak jak wspomnieliśmy, film "Filip" zadebiutował w polskich kinach 3 marca 2023 roku.