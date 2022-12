Google podzieliło się listą najchętniej wyszukiwanych aktorów 2022 roku. Pierwsze miejsce nie zaskakuje

Najchętniej wyszukiwani aktorzy 2022 roku. Google zdradza szczegóły

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, miejsce numer jeden na liście najchętniej wyszukiwanych aktorów nikogo nie zaskoczy - mowa oczywiście o Johnnym Deppie, który na przestrzeni kilku tygodni brał udział w jednym z najgłośniejszych procesów sądowych w XXI wieku. Jego batalia przeciwko Amber Heard sprawiła, że aktorka również doczekała się wysokiego miejsca na liście wyszukiwania - gwiazda zamknęła bowiem podium.

A kto był między byłymi małżonkami w tym niezbyt przyjemnym "trójkąciku"? Oczywiście Will Smith, który podczas Oscarowej gali uderzył Chrisa Rocka w twarz - wszystko bowiem dlatego, że komik zażartował sobie z żony gwiazdora, Jady Pinkett. Skandal był głośny i pokazują to również wyniki wyszukiwania w Google w 2022 roku, ponieważ cała trójka znalazła się w pierwszej piątce zestawienia. Will Smith zajął honorowe miejsce numer dwa, Rock uplasował się tuż za podium, a Pinkett-Smith była na miejscu piątym.

Pierwszą "niekontrowersyjną" postacią w zestawieniu był natomiast Joseph Quinn ze "Stranger Things", który złapał za serce widzów swoim występem jako metalowiec Eddie. Aktor był bohaterem jednej z najbardziej ikonicznych scen w okrutnie popularnym serialu oraz przyczynił się do nagłego mainstreamowego zainteresowania Metalliką i ich "Master of Puppets", więc jego pozycja zdaje się być totalnie zasłużona i zrozumiała.

Wysoko był również Evan Peters, który wcielał się w seryjnego mordercę Jeffreya Dahmera w "Potworze" od Netflixa, Andrew Garfield (chyba jeszcze przez "Spider-Mana: No Way Home" i jego potencjalny powrót do roli Petera Parkera), Julia Fox, która przez chwilę spotykała się z Kanye Westem, a listę zamknął nam Ezra Miller. Ten oczywiście był kilkukrotnie zatrzymywany przez policję i podobno prowadził nawet swojego rodzaju kult, stąd zainteresowanie użytkowników Google.

Jeśli chodzi zaś o filmy, to prym wiódł "Thor: Love and Thunder", a dalej byli "Black Adam" i "Top Gun: Maverick". Pełne zestawienia najpopularniejszych aktorów, osób, filmów i seriali znajdziecie poniżej:

Aktorzy:

Johnny Depp Will Smith Amber Heard Chris Rock Jada Pinkett Smith Joseph Quinn Evan Peters Andrew Garfield Julia Fox Ezra Miller

Ludzie:

Johnny Depp Will Smith Amber Heard Vladimir Putin Chris Rock Novak Djokovic Anna Sorokin (Delvey) Andrew Tate Rishi Sunak Simon Leviev

Filmy:

Thor: Love and Thunder Black Adam Top Gun: Maverick The Batman Encanto Brahmāstra: Part One – Shiva Jurassic World Dominion K.G.F: Chapter 2 Uncharted Morbius

Seriale: