Najpierw stworzyli dwie części "Avengers", a teraz zrobią "Batmana"? Bracia Russo są otwarci na propozycję

Bracia Russo stworzą nowy film o Batmanie? Reżyserowie są otwarci na współpracę z DC

Od kiedy szefami filmowego (i serialowego/gamingowego) świata DC Comics zostali James Gunn i Peter Safran, fani trzymają kciuki, że w ciągu kilku najbliższych lat w końcu zobaczą ściśle powiązane uniwersum pełne różnych produkcji na modłę Marvel Cinematic Universe.

Duet na początku 2023 roku zapowiedział pierwsze dziesięć projektów filmowo-serialowych, które będą podwalinami nowego DC Universe, a na ich czele mają być dwa solowe filmy o Supermanie i Batmanie - mowa o "Superman: Legacy" oraz "The Brave and The Bold". James Gunn potwierdził, że zajmie się reżyserią (i napisał też scenariusz) tego pierwszego projektu, ale do produkcji o Mrocznym Rycerzu i jego synu na razie nie ma zaangażowanych żadnych twórców.

Na temat projektu niedawno zostali zapytani nietypowi twórcy - mowa bowiem o braciach Joe i Anthonym Russo, którzy promują obecnie swój serial "Cytadela" dla Prime Video. Panowie porozmawiali z portalem Comicbook.com na temat potencjalnych postaci ze świata DC Comics, które mogłyby ich zainteresować.

"Nie często dostajemy pytania o postaci ze świata DC" - zażartował początkowo Anthony Russo, po czym jego brat dodał:

Oczywiście ze względu na to, że rzeczami teraz tam zarządza James, to nawet byśmy się nie zastanawiali. Kochamy go na zabój. Wiemy, że zrobi z tym projektem coś niesamowitego i wiemy, że będzie bardzo kreatywny. A jeśli chodzi o ulubione postaci...? O stary. Tyle ich jest. Ale zawsze cofam się do komiksów - jako dzieciak kolekcjonowałem trzy najważniejsze. To był Spider-Man, X-Meni oraz Batman. Ale było tak dużo różnych wersji Batmana w filmie...

Anthony następnie dodał:

Tak, Batman definitywnie był moją ulubioną postacią z okresu dzieciństwa. Ale na jego temat było naprawdę dużo projektów.

Wygląda więc na to, że panowie by nie odmówili, gdyby James Gunn ich ładnie poprosił o zrealizowanie nadchodzącego filmu o Batmanie i Robinie. Na razie wiemy jedynie, że "The Brave and The Bold" ma zadebiutować najwcześniej pod koniec 2025 roku.