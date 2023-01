Netflix - lista nowych filmów na 2023 rok

Niezależnie od tego, czy masz ochotę na przeboje kina akcji, dramaty obyczajowe, komedie romantyczne, thrillery science fiction, produkcje z całego świata, czy też rodzinne filmy przygodowe lub dokumenty na ważne tematy - Netflix twierdzi, że ma coś dla wszystkich.

Spotkaj się po raz kolejny ze znajomymi twarzami w nowych sequelach, takich jak "Zabójcze wesele" z Adamem Sandlerem i Jennifer Aniston, którzy wracają w roli pełnoetatowych detektywów oraz "Tyler Rake 2" z Chrisem Hemsworthem, który zapewni jeszcze większą dawkę adrenaliny.

Widzowie będą mieli również okazję odkryć nowy, epicki świat stworzy przez Zacka Snydera w filmir science fiction pod tytułem "Rebel Moon".

Dla fanów thrillerów znajdzie się film Sama Esmaila "Leave the World Behind" z Julią Roberts i Mahershalą Alim, powrót Idrisa Elby w produkcji będącej kontynuacją serialu "Luther" oraz dramat Davida Yatesa "The Pain Hustlers". W produkcji są również komedie romantyczne: "U ciebie czy u mnie?" z Reese Witherspoon i Ashtonem Kutcherem oraz "A Family Affair" z Nicole Kidman i Zakiem Efronem.

Jennifer Lopez wciela się w rolę zabójczyni w filmie "The Mother", Kevin Hart spróbuje przeprowadzić międzynarodowy skok w obrazie F. Gary’ego Graya "Lift", obejrzyjcie naszpikowany akcją film "Heart of Stone" z Gal Gadot oraz dołącz do Johna Boyegi i Jamiego Foxxa w absurdalnie wyglądającym "Sklonowali Tyrone’a"

Z bardziej familijnych pozycji, na rodziny czeka fantastyczna podróż z Millie Bobby Brown i Angelą Bassett w filmie "Damsel" oraz sympatyczne komedia animowana z Adamem Sandlerem, który wcieli się w klasowego zwierzaka w "Leo".

Zapowiedź wideo znajdziecie poniżej: