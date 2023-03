Nicholas Hoult jadł robaki na planie "Renfielda" z Nicolasem Cage'em: "były całkiem niezłe"

Nicholas Hoult jadł robaki na planie nowego filmu

W tej nowoczesnej odsłonie potwornej opowieści o sługusie Draculi, Nicholas Hoult ("Mad Max: Na drodze gniewu") wcieli się w Renfielda, uniżonego pomagiera najbardziej narcystycznego szefa na świecie, Draculi (w tej roli oczywiście Nicolas Cage). Nieśmiertelny mężczyzna jest zmuszony do spełniania życzeń swojego wampirycznego zwierzchnika, niezależnie od tego jak bardzo nieludzkie i moralnie złe one są.

Aktor z okazji nadchodzącego filmu udzielił wywiadu magazynowi "Total Film", w którym zdradził, że przyszło mu jeść robaki. Zgodnie z książką, Renfield bowiem pożywia się wyłącznie insektami, co według Houlta nie było wcale takie straszne:

Strzelam, że kupili ja na Amazonie czy w innym sklepie internetowym. Różnego smaku były świerszcze - niektóre były solone, niektóre w occie, inne grillowane. Najtrudniej się było przełamać, bo w smaku są całkiem niezłe. I mówię to z pełnym przekonaniem, bo zjadłem ich naprawdę dużo. Nie smakowała mi jedynie stonka ziemniaczana. Ona przypominała w smaku... stonkę.

Aktor dodał, że część z nich była jednak zrobiona z karmelu i innych smakołyków. Niestety nie wytłumaczył, jak właściwie smakuje stonka. Ale jeżeli was to interesuje, to możecie się o tym przekonać na własną rękę.

Film wyreżyserował Chris McKay, najlepiej znany z takich filmów jak hit Amazon Prime Video "Wojna o jutro" i animowany film "Lego Batman: Film". Scenariusz filmu powstał zaś w głowie Roberta Kirkmana i Ryana Ridleya - ten pierwszy jest twórcą komiksów "The Walking Dead", natomiast ten drugi pisał odcinki "Ricka i Morty'ego", a także "Community".

Amerykańska premiera filmu przewidziana jest na 5 kwietnia 2023 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie film trafi do polskich kin.