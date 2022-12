Nicolas Cage był zszokowany, że ma kości i narządy: "Myślałem, że jestem kosmitą"

Nicolas Cage myślał, że jest kosmitą

Dziecięca wyobraźnia to piękna rzecz, która potrafi zbić z tropu nawet najbardziej racjonalnego dorosłego. Podkreślają to niezliczone książki, filmy, seriale, gry, ale także sama rzeczywistość - przykładem tej "piękności" jest anegdotka, którą niedawno dziennikarzom sprzedał Nicolas Cage.

Gwiazdor "Pana życia i śmierci", "Dzikości serca", czy marvelowy Ghost Rider udzielił jakiś czas temu wywiadu magazynowi Rampstyle. W nim aktor wyznał, że przez całe swoje dzieciństwo był przekonany, że... pochodzi z innej planety.

Tak bardzo wierzył w swoje "nieziemskie" pochodzenie, że pewna wizyta u lekarza za młodu zapadła mu w pamięć po dziś dzień:

Byłem zszokowany, kiedy jako dzieciak poszedłem do lekarza i dowiedziałem się, że mam normalne narządy i szkielet. Byłem święcie przekonany, że jestem kosmitą z innej planety.

Przypominamy, że Nicolas Cage pochodzi z artystycznie utalentowanej rodziny - w końcu jego wujkiem jest legendarny reżyser Francis Ford Coppola. Osoby kreatywne czasami miewają problemy z nawiązywaniem kontaktów międzyludzkich i tak też było w przypadku Cage'a.

Jak twierdzi sam zainteresowany po latach, ten fakt w połączeniu z miłością do Davida Bowiego pchnął go do działalności artystycznej:

Kiedy zobaczyłem Davida Bowiego w filmie "The Man Who Fell to Earth", to zdałem sobie sprawę, że muszę działać i zostałem aktorem.

Trzeba przyznać, że decyzja się całkiem opłaciła - aktor w trakcie swojej przedziwnej, ale pełnej sukcesów kariery zdobył Oscara, Złoty Glob i wiele innych nagród, a filmy z jego udziałem odnosiły ogromne sukcesy artystyczne i finansowe (jak chociażby "Skarb narodów", "Włoska robota", czy wspomniany "Pan życia i śmierci").

Cage zdradził jednak, że ma jeszcze kilka marzeń aktorskich - wyjawił, że chciałby wystąpić w musicalu, a także zagrać główną rolę w kasowej komedii. Producenci z Hollywood: wiecie, co macie zrobić.