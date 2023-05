Nie uwierzycie, kto zagrał Supermana we "Flashu". Powrót LEGENDY

Od dawna wiedzieliśmy, że jedną z głównych ról w nowym filmie "The Flash" zagra Michael Keaton, ale okazuje się, że to nie jedyna legendarna postać, która pojawi się w produkcji.

Flash - nie uwierzycie, kto zagrał Supermana w nowym filmie

UWAGA! Oczywiście w tekście pojawiają się spoilery dotyczące filmu "Flash", który zadebiutuje w kinach dopiero za kilka tygodni, więc jeśli nie chcecie wiedzieć więcej, to nie czytajcie dalej.

DC ma absolutnie absurdalną politykę dotyczącą spoilerów w swoich filmach. Najpierw Dwayne Johnson i Henry Cavill potwierdzili, że drugi z panów powraca do roli Supermana na kilka dni przed premierą "Black Adama" (co okazało się przedwczesną decyzją, ponieważ kilka miesięcy później zakończono z oboma aktorami współpracę), a teraz reżyser Andy Muschietti zdradził, kto będzie największą niespodzianką w jego filmie "Flash".

Wygląda na to, że "Flash" będzie jedną wielką celebracją przeszłego, przyszłego i niedoszłego filmowego świata DC Comics - jedną z głównych ról w filmie ma zagrać Michael Keaton, który wróci jako Batman, zobaczymy też Bena Afflecka w roli innego Batmana, a Michael Shannon po 10 lat zagra Generała Zoda. Będą też różne wersje Flasha, a także... Nicolas Cage jako Superman.

Tak jak wspomnieliśmy, informacją podzielił się sam reżyser Andy Muschietti w rozmowie z Esquire Middle East, komplementując aktora:

Nic był absolutnie wspaniały. Chociaż jego rola była gościnna, to zanurzył się w nią po samą szyję. Marzyłem całe życie, by z nim współpracować. Mam nadzieję, że będę miał niedługo okazję znowu go mieć na planie. Jest ogromnym fanem Supermana i fanatykiem komiksów.

Nicolas Cage i Superman to historia sięgająca jeszcze lat 90. i Tima Burtona - panowie współpracowali przy filmie "Superman Lives", który niestety nigdy nie doszedł do skutku, chociaż zainwestowano w niego miliony dolarów. Na ten moment zostały nam z niego raptem ciekawostki dotyczące scenariusza (Supes miał nie potrafić latać i walczyć w finale z gigantycznym pająkiem) oraz to absolutnie ikoniczne zdjęcie:

Cage w końcu spełnił swoje marzenie i udzielił głosu Supermanowi w filmie animowanym "Teen Titans Go! To The Movies". Film "Flash" ma zadebiutować w kinach już 16 czerwca 2023 roku.