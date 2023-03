Nie żyje gwiazdor "Skrzypka na dachu". Legendarny izraelski aktor miał 87 lat

Nie żyje Chaim Topol. Legendarny izraelski aktor miał 87 lat

Jak podaje Deadline, 8 marca 2023 roku w Tel Awiwie odszedł Chaim Topol. Był izraelskim artystą scenicznym i filmowym oraz ilustratorem. Zmarł w wieku 87 lat.

Przyczyną śmierci Topola była choroba Alzheimera, z którą zmagał się od kilku lat.

Aktor rozpoczął swoją filmową karierę w 1961 roku, kiedy wystąpił w filmie "I Like Mike". Kolejne tytuły z jego udziałem to między innymi, "El Dorado", "Cień olbrzyma", czy "Zdążyć przed zimą". W tym okresie występował też w scenicznej wersji "Skrzypka na dachu", wcielając się w głównego bohatera. Początkowo wcielał się w Tewje Mleczarza dzięki zastępstwu, kiedy oryginalny aktor się rozchorował.

Rola w "Skrzypku na dachu" przyniosła Topolowi międzynarodową rozpoznawalność, kiedy zaczął występować w przedstawieniu w londyńskim Her Majesty's Theatre. Zagrał sztukę ponad 400 razy. To sprawiło, że po długim procesie castingowym Topol został wybrany do wystąpienia w filmowej wersji Mleczarza w musicalu reżyserowanym przez Normana Jewisona.

Filmowy "Skrzypek na dachu" odniósł sukces i Topol został nagrodzony Złotym Globem oraz nagrodami Sant Jordi Award i David di Donatello. Był też nominowany do Oscara, ale przegrał z Gene'em Hackmanem. W 1983 roku Topol ponownie wystąpił w "Skrzypku na dachu", tym razem w sztuce wystawianej na West Endzie.

W pozostałym dorobku Topola znalazły się takie produkcje, jak "Śledź mnie!", "Dom przy ulicy Garibaldiego", "Flash Gordon", "Tylko dla twoich oczu", "Wichry wojny", "Wojna i pamięć" czy "Bagaż życia". Użyczał też głosu Bagheerze w "Księdze dżungli", a także Rubeusowi Hagridowi w serii "Harry Potter".