Nie żyje gwiazdor "Szklanej pułapki" i "Strażnika Teksasu". Miał 66 lat

Clarence Gilyard Jr. nie żyje. Aktor był najlepiej znany z roli sierżanta Jamesa "Jimmy'ego" Trivette'a w serialu "Strażnik Teksasu" oraz hakera Theo w "Szklanej pułapce". Zmarł 28 listopada 2022 roku w wielu 66 lat. Przyczyny śmierci Clarence'a Gilyarda Jr. na razie nie są znane.

Zwiastun z okazji 30-lecia "Szklanej pułapki" potwierdza, że to najlepszy film świąteczny w historii

O śmierci aktora powiadomił Uniwersytet Nevady, gdzie Gilyard prowadził zajęcia z filmu. Uczelnia pożegnała swojego wykładowcę:

Profesor Gilyard był latarnią światła i siły dla wszystkich wokół niego. Kiedykolwiek pytaliśmy go, jak się ma, radośnie oświadczał, że jest "szczęśliwy". Ale naprawdę to my mieliśmy szczęście być jego kolegami i uczniami przez tyle lat. Kochamy cię i będziemy bardzo za tobą tęsknić, profesorze G!