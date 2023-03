Nie żyje odtwórca legendarnego "Potwora z Czarnej Laguny". Znany aktor miał 93 lata

Nie żyje Ricou Browning, który grał "Potwora z Czarnej Laguny"

Jak podaje Deadline, 27 lutego 2023 roku zmarł Ricou Browning. Mężczyzna był zawodowo reżyserem filmowym, aktorem, producentem, scenarzystą, autorem zdjęć podwodnych i kaskaderem. Odszedł w wieku 93 lat w swoim domu w Southwest Ranches na Florydzie. Nie podano przyczyny zgonu.

Śmierć filmowca potwierdził jego syn - Ricou Browning Jr. Ten poszedł w ślady ojca i zawodowo zajmuje się koordynacją spraw morskich w produkcjach filmowych i telewizyjnych, aktorem i kaskaderem.

Aktor w latach 50. całkiem przypadkiem zdobył rolę Gill-mana - tytułowego bohatera horroru "Potwór z Czarnej Laguny". Chociaż nie był tak popularny, jak Mumia, Frankenstein czy Niewidzialny Człowiek, Gill-man nadal stał się na tyle znany, że do dziś należy do ikon Universal Pictures. Plus Browning powrócił w roli dwukrotnie.

Browning potem zadebiutował jako scenarzysta i reżyser, powołując do życia serial o przyjaznym delfinie pod tytułem "Flipper". W międzyczasie działał również jako członek ekipy filmowej, zajmujący się podwodnymi zdjęciami do filmów "Island of the Lost" i "Sea Hunt".

Jako scenarzysta i reżyser odpowiadał za takie produkcje jak "Mój przyjaciel delfin", "Mój przyjaciel Ben", "Primus", "Salty", czy "Kleszcze". Brał również udział w reaktywacji przygód Flippera - przy filmie "Flipper" i serialu "Nowe przygody Flippera". Pracował też jako asystent reżysera przy filmach "Golfiarze", "Nigdy nie mów nigdy" i "Operacja Piorun".