Nie żyje Rasheeda Williams. Transpłciowa gwiazda nagradzanego "Kokomo City" została zastrzelona

18 kwietnia 2023 roku zastrzelono Rasheedę Williams. Była jedną z bohaterek dokumentu "Kokomo City". Transpłciowa kobieta miała tylko 35 lat.

Jak podaje Deadline, śmierć Williams potwierdziła nie tylko policja z Atlanty, ale również reżyserka nagradzanego filmu - D. Smith.

Funkcjonariusze policji z Atlanty prowadzą dochodzenie w sprawie zabójstwa. Wiemy na razie, że 18 kwietnia 2023 roku doszło do strzelaniny na skrzyżowaniu Martin Luther King Jr. Dr. SW i Hamilton E. Holmes NW. Wydano oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

Policja nie ujawniła żadnych dalszych informacji. Nie podano nazwiska ofiary, ale reżyserka "Kokomo City" oraz inna bohaterka dokumentu twierdzą, że była to 35-letnia Williams. Smith skomentowała sprawę w oświadczeniu wydanym dla Deadline.

Rasheeda Williams została zastrzelona w Atlancie we wtorek wieczorem. Rasheeda, znana również jako Koko Da Doll, była ostatnią ofiarą przemocy wobec czarnoskórych transpłciowych kobiet. Stworzyłem "Kokomo City", ponieważ chciałam pokazać zabawną, ludzką, prawdziwą stronę czarnoskórych transpłciowych kobiet. Chciałam uchwycić obrazy, które nie pokazywałyby traumy ani statystyk morderstw osób transpłciowych. Chciałam stworzyć coś świeżego i inspirującego. Zrobiłam. My to zrobiliśmy! Ale znowu jesteśmy w tym samym miejscu. Niezwykle trudno jest pogodzić się z odejściem Koko, ale jako zespół jesteśmy teraz bardziej niż kiedykolwiek zachęceni do inspirowania świata swoją historią. By pokazać, jaka była piękna i pełna życia. Będzie inspirować przyszłe pokolenia. Nigdy nie zostanie zapomniana.