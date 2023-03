Nowy film na Netflixie może wywołać zawał. Serwis sam ostrzega przed oglądaniem produkcji

Thriller, który przyprawia ludzi o przyspieszone bicie serca

Thriller "Nie patrz w dół" trafił niedawno na platformę Netflix w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Pojawiły się głosy, że przyprawia widzów o zawroty głowy oraz sprawia, że serce wyrywa się z piersi. Produkcję skomentował nawet sam Netflix, udostępniając krótką przestrogę dla widzów.

Bo chyba tak możemy nazwać poniższy tweet:

Prawie każde ujęcie z "Nie patrz w dół" (2022) – filmu o dwóch kobietach, które utknęły po wejściu na szczyt mierzącej 2000 stóp wieży radiowej – sprawi, że może ci się zakręcić w głowie.

W wątku pod tweetem możemy przeczytać dużo relacji od widzów, który obejrzeli "Nie patrz w dół" - te podkreślają, jak bardzo stresujący i podnoszący ciśnienie był film:

Dobry film... Zwymiotowałam i dostałam ataku paniki, ale dobry film.

Inna osoba napisała:

Kiedy to oglądałem, mówiłem: "NO PRZESTAŃCIE TAK ROBIĆ", ilekroć kamera pokazywała wysokość. Znakomity horror.

Poczułem zawroty głowy po samym zwiastunie, więc całego filmu chyba nie zniosę.

Film "Nie patrz w dół" to opowieść o dwóch przyjaciółkach, które postanawiają wspiąć się na jedną z najwyższych wież telewizyjnych w Ameryce. Dla Becky (Grace Caroline Currey) to forma terapii po tragedii, która ją spotkała, natomiast Hunter (w tej roli Virginia Gardner) ma nadzieję tym wyczynem pozyskać nowych obserwatorów jej internetowego kanału. To trudne zadanie niezwykle jeszcze się skomplikuje, gdy obie zostaną uwięzione 600 metrów nad ziemi.

Produkcja dostała dobre oceny od krytyków i widzów na Rotten Tomatoes, więc wygląda na to, że jest niezłą propozycją dla tych, którzy potrzebują bardzo emocjonującego seansu.

Niestety na razie nie jest dostępny na Netflixie w Polsce - obejrzeć go możemy jednak w serwisach VOD, takich jak Canal+, Player i Cineman.