Obsada "Powrotu do przyszłości" spotkała się po latach. Zobaczcie urocze zdjęcie

Gwiazdy Powrotu do przyszłości spotkały się po latach [FOTO]

Czy istnieje seria kochana równo mocno co "Powrót do przyszłości"? Ciężko powiedzieć, co wpłynęło na taką popularność historii o podróżach w czasie. Być może fakt, że twórcy wbrew powszechnie panującej modzie nie zamierzają tworzyć kolejnych części tej opowieści, a aktorzy od czasu do czasu spotykają się i pozostają w kontakcie z fanami?

To zrobili ostatnio Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson oraz Tom Wilson, którzy spotkali się niedawno na scenie Fan Expo w Portland.

Zdjęciem z tej imprezy podzielili się właściwie wszyscy po kolei - Thompson (wcielająca się w Lorraine w dwóch pierwszych odsłonach serii) napisała pod nim:

Wow, naprawdę dobrze się bawiłam z naszą rodziną Powrotu do przyszłości! Przy okazji spotkaliśmy mnóstwo świetnych fanów.

Fox udostępnił zdjęcie na swoim Story, pisząc krótko, że uwielbia tego typu imprezy, bo ma okazję zobaczyć się ze starymi znajomymi, a Tom Wilson powiedział na Instagramie:

Okej, to się właśnie wydarzyło. 2023.

Zdjęcia i filmiki udostępnione przez aktorów znajdziecie poniżej: