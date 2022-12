Oryginalny Twister po latach doczeka się kontynuacji

Legendarny film katastroficzny po ponad 25 latach od premiery doczeka się oficjalnej kontynuacji - mowa tutaj o "Twisterze", który już za jakiś czas otrzyma sequel o kreatywnym tytule "Twisters" (zadziałało w przypadku "Alien" i "Aliens", więc po co psuć?). Ten ma zadebiutować w kinach już 19 lipca 2024 roku.

To oznacza, że nominowany do Oscara reżyser Lee isaac Chung ma ponad rok na zrealizowanie produkcji, do której zdjęcia mają ruszyć już wiosną 2023 roku. Scenariuszem zajął się natomiast Mark L. Smith, który ma na koncie skrypt do oscarowej "Zjawy" z Leonardo DiCaprio w roli głównej.

Na razie za dużo wieści na temat filmu nie mamy - spodziewamy się jednak, że główną bohaterką będzie córka Jo (Helen Hunt) i Billa (zmarły Bill Paxton) Hardingów, których przygody oglądaliśmy w pierwszej odsłonie. Hunt ma powrócić w swojej roli i być mentorką dla córki, która poszła w ślady rodziców.

Pierwszy raz wieści o potencjalnym reboocie/kontynuacji pojawiły się w 2020 roku. Wówczas reżyser oryginału Jan de Bont skomentował sprawę dla portalu Collider:

Przeczytałem to jakiś miesiąc temu. Pomyślałem wtedy: "Wow. Co zrobią nowego? Trąbę powietrzną F5? (najbardziej niebezpieczny rodzaj cyklonu w skali Fujity - przyp.red.)". Założę się, że to o to chodzi. Nie możesz zrobić czegoś jedynie "większego". To rzadko działo. Musisz wymyślić coś z sercem. Podejście typu "będzie jeszcze większa rozwałka i zniszczymy miasta" to pułapka. Pozwalasz wtedy na to, żeby to efekty specjalne przejęły kontrolę nad filmem.

Oryginalny "Twister" to porywający film przygodowy z Helen Hunt i Billem Paxtonem w rolach naukowców, którzy ruszają w pościg za najgroźniejszym tornadem w historii Ameryki. Chcą umieścić w jego wnętrzu elektroniczne czujniki, a uzyskane dzięki nim dane wykorzystać do opracowania systemu wczesnego ostrzegania przed zbliżającym się huraganem. Aby tego dokonać, muszą jednak stanąć oko w oko z cyklonem.

Tak jak wspomnieliśmy, film "Twisters" zadebiutuje w lipcu 2024 roku.