Penis jednego z bohaterów Marvela jednak nie został zmniejszony? Gwiazdor "Wakanda Forever" wyjawił prawdę

Black Panther: Wakanda Forever - Disney jednak nie wyciął penisa?

"Oddajcie Namorowi penisa!" krzyczał Twitter w stronę Disneya. "Skoro potraficie powiększać kobietom piersi, to czemu pomniejszacie facetom penisy?" pytali fani. To poruszenie wywołane zostało kilka dni po premierze filmu "Black Panther: Wakanda Forever", w którym ekranowy debiut zanotował znany komiksowy złoczyńca/antybohater/bohater Namor, przywódca podwodnego królestwa Talokan.

Jasne - Marvel często ingeruje w trailery, by celowo wprowadzić fanów w błąd i nie zdradzać za dużo na temat fabuły (jak np. wycięcie dwóch Spider-Manów z jednej z kluczowych scen w "No Way Home"). Tym razem problem jest jednak znacznie poważniejszy, bo dotyczy ludzkiej fizjonomii.

Tak jak wspomnieliśmy, fani zauważyli, że stan zawartości pływackiego stroju Namora nie zgadza się z tym, co było widziane w zwiastunach - krótko mówiąc, ktoś zmniejszył mu penisa. Jedni z tego faktu żartowali, inni pogodzili się z podwójnymi standardami w Hollywood, inni zarzucali zaś Disneyowi hipokryzję. Wrzawa była jednak dość spora - dotarła nawet do Tenocha Huerty, który wcielał się w bohatera filmu "Wakanda Forever".

Aktor niedawno został wprost zapytany o sprawę #NamorPenisgate. W rozmowie z Rolling Stone'em, Huerta roześmiał się na sugestię dziennikarza i odpowiedział, że prawdziwe jest zdjęcie, na którym nie widać wybrzuszenia.

Jedyne, co mogę powiedzieć to to, że oryginalne jest zdjęcie z prawej. To bez. To jest oryginał. Nie będę kłamał ludziom. Wiecie – każdy facet na świecie miewa kruchą męskość, ale to nie jest ten przypadek. Także powiem wprost - prawdziwe zdjęcie to jest to po prawej.

No to mamy zagwozdkę - kto i dlaczego w takim razie powiększył Namorowi penisa? Czy to użytkownicy Twittera, którzy postanowili rozkręcić g*wnoburzę dla beki? A może to jednak Disney, który jednak postanowił w zwiastunie podkreślić "męskość" Namora? Skoro prawdy nie zna nawet Tenoch Huerta, to nie spodziewamy się, że kiedykolwiek poznamy ją my.