"Pół roku na siłce" - Hugh Jackman opowiedział o powrocie do roli Wolverine'a w "Deadpoolu 3"

Hugh Jackman już za jakiś czas powróci do roli Wolverine'a w nadchodzącej 3. części "Deadpoola", gdzie na ekranie będzie mu oczywiście towarzyszył Ryan Reynolds.

Panowie od wielu lat przyjaźnią się poza planami filmowymi i po latach prób, kombinowania i wymyślania w końcu będą mogli w pełni pokazać konflikt/przyjaźń między Deadpoolem a Loganem, który otrzymać mieliśmy pierwotnie w filmie "X-Men: Geneza - Wolverine" (co jest obiektem drwin obu panów po dziś dzień).

Jackman niedawno pojawił się w programie HBO Max "Who's Talking To Chris Wallace", gdzie opowiedział o procesie przygotowań do powrotu Wolverine'a:

Przez lata nauczyłem się, że nie można się spieszyć. To jest proces, który długo trwa. Teraz robię na Broadwayu "The Music Man", a po skończeniu występów mam pół roku na przygotowanie się do "Deadpoola 3". Te sześć miesięcy spędzę z rodziną i na siłce. To siłownia będzie moją pracą przez kolejne pół roku.