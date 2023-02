Powstanie kolejny film o Hellboyu. Tym razem ma być "folkowym horrorem"

Teraz pojawiły się wieści, że swoją szansę dostanie również Brian Taylor, który w przeszłości zrealizował filmy "Adrenalina" z Jasonem Stathamem, czy "Ghost Rider 2" z Nicholasem Cage'em w roli głównej.

Reżyser potwierdził w niedawnej rozmowie, że jego "Hellboy: The Crooked Man", jak wstępnie jest zatytułowany film, ma się bardziej skupiać na mrocznej atmosferze horroru, niż scenach akcji i eksplozjach. Jak opowiedział Colliderowi:

Zaproponowałem wytwórni ostry folkowy horror dla dorosłych i miałem szczęście, bo są fanami tego gatunku. Ustaliliśmy też dość szybko, że tworzenie czegoś "tylko dla dorosłych" po to, by szokować, jest bezsensowne. Ale oryginalny materiał jest mroczny, straszny, brutalny i dorosły, więc chcemy to przekazać bez żadnych ograniczeń.

Jego bohater ma być natomiast bardziej detektywem rozwiązującym niepokojące i nienaturalne zagadki, niż wojownikiem, a wszystko oczywiście będzie podane w formie produkcji dla dorosłych:

Uwielbiam postać Hellboya, a moim ulubionym wątkiem jest ten z serii "The Crooked Man". Guillermo zrobił ogromne kosmiczne opery mydlane, przepełnione cudami i baśniami, ale oryginalne komiksy często miały zupełnie inny klimat. Zwłaszcza te o młodszym bohaterze, które opowiadały o jego detektywistycznej działalności pod koniec lat 50. Więcej horroru, mniej baśni. Samotny wilk w środku nocy. To jest moja ulubiona wersja tej postaci i to jest coś, co chce zrobić w swoim filmie. To przy okazji coś, czego jeszcze nie widzieliśmy na ekranie.