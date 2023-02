Powstanie kontynuacja "Jestem legendą". Główne role zagrają Will Smith i Michael B. Jordan

Jestem legendą 2 - film zacznie się kilka dekad po oryginale

Scenarzysta oryginalnego filmu Akiva Goldsman porozmawiał niedawno z portalem Deadline, zdradzając sporo szczegółów na temat nadchodzącej kontynuacji "Jestem legendą". Artysta zdradził, że nowa produkcja ma się rozgrywać kilka dekad po pierwszej odsłonie, będzie zawierała więcej bezpośrednich odniesień do oryginalnej powieści Richarda Mathesona, a także będzie mocno inspirowana The Last of Us.

Jak wyjaśnił portalowi Deadline, to zwłaszcza ta ostatnia produkcja ma duży wpływ na to, jak będzie wyglądała kontynuacja "Jestem legendą":

Film zacznie się kilka dekad po oryginale. Jestem teraz zakochany w The Last of Us, gdzie widzimy świat świeżo po apokalipsie, ale też po upływie 20-30 lat. Widzimy, jak Ziemia wraca do bycia bardziej dziewiczą i jest w tym coś pięknego - co się stanie, gdy człowiek przestanie być głównym lokatorem tej planety? To będzie zwłaszcza widoczne w Nowym Jorku. Nie wiem, czy się wespną na Empire State Building, ale możliwości są nieskończone.

Goldsman podkreślił również, że twórcy zamierzają skorzystać z alternatywnego zakończenia filmu, w którym postać Willa Smitha przeżywa spotkanie z Poszukiwaczami Ciemności:

Zamierzamy wrócić do oryginalnej powieści Mathesona, a także alternatywnego zakończenia, a nie tego, które widzieliśmy w kinach. Mathesonowi zależało na tym, by pokazać świat, w którym ludzie nie są już dominującym gatunkiem na świecie - to jest bardzo interesujący motyw. Dlatego zamierzam być bardziej zgodny z tym, co napisał w oryginalnej książce.

Dla przypomnienia - w filmie "Jestem legendą" Neville (Will Smith) wierzy, że jest jedynym ocalałym epidemii wirusa, która zmieniła ludzi w zombie/wampiry zwane Poszukiwaczami Ciemności. Mężczyzna spędza całe dnie na poszukiwaniu leku, zastawianiu pułapek i eksperymentowaniu na zainfekowanych. Pewnego dnia łapie Samicę Alfa, co rozwściecza lokalnego watażkę Poszukiwaczy, zwanego po prostu Samcem Alfa.

W oryginalnym zakończeniu Neville pod koniec filmu postanawia poświęcić swoje życie, by uratować dwójkę ocalałych i spowolnić Poszukiwaczy. W alternatywnej wersji dochodzi jednak do znacznie ciekawszych wydarzeń - Neville zaczyna wierzyć, że Poszukiwaczom znacznie bardziej zależy na tym, by Samica Alfa wróciła do domu cała i zdrowa, niż żeby się na nim zemścić.

Kiedy Neville się poddaje i pomaga wrócić samicy do zdrowia, Poszukiwacze go oszczędzają. Mężczyzna uświadamia sobie, że dla nich to on jest bezlitosnym mordercą i katem.

"Jestem legendą 2" może być więc bardzo ciekawe pod względem moralnym - jak to spotkanie wpłynęło na światopogląd i działania Neville'a? Czy między nim a Poszukiwaczami pojawiła się nić porozumienia i żyją we względnej równowadze, czy może chęć uratowania ludzkości jest w nim za duża i jest gotów być antagonistą dla całego gatunku rozumnych stworzeń? Jaką w tym wszystkim rolę odegra Michael B. Jordan?

Miejmy nadzieję, że tego wszystkiego dowiemy się w kontynuacji filmu. Ta na razie nie ma daty premiery.