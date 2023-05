Publiczność wybrała swój ulubiony film roku. Tego się chyba nikt nie spodziewał

MTV Movie Awards - film roku totalnym zaskoczeniem

Niedawno MTV przyznało swoje Movie & TV Awards, które po raz pierwszy wręczono w 1992 roku. Jednym z ciekawych wyróżników tego przedsięwzięcia jest fakt, że statuetki są przyznawane na początku letniego sezonu kinowego, kiedy premiery mają największe blockbustery roku - w tym roku byli to "Strażnicy Galaktyki 3".

Zwycięzcy są też wybierani przez samą publiczność, a obecnie głosowanie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej MTV Movie & TV Awards. Zwycięzcy otrzymują Złoty Popcorn, a ten prawdopodobnie smakuje lepiej, niż mnóstwo innych nagród, bo dosłownie jest od publiczności, a nie członków mało popularnych stowarzyszeń, czy innych gildii.

I teraz zaczynają się prawdziwe schodki - w ostatnim roku (czyli między majem 2022 a kwietniem 2023) zadebiutowały hity pokroju "Johna Wicka 4", "Avatara 2" oraz oczywiście "Top Guna: Maverick". Żaden z nich nie wygrał jednak nagrody Filmu Roku - ten trafił bowiem do... "Krzyku 6".

Tutaj chyba "winna" temu jest Jenna Ortega, która po sukcesie serialu Netflixa "Wednesday" cieszy się w Stanach ogromną popularnością wśród młodych ludzi, z których składa się widownia stacji MTV. Ortega dostała zresztą Złoty Popcorn za wspomnianą produkcję, a Tom Cruise został wyróżniony nagrodą dla najlepszego aktora, co uczcił wideo, w którym sterował samolotem. See you at the movies!

Pełna lista osób nagrodzona w tym roku nagrodą MTV Movie & TV Awards: