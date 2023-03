Quentin Tarantino nareszcie zdradził, o czym będzie jego finałowy film. Nadchodzi "The Movie Critic"

Quentin Tarantino ze swoim ostatnim filmem. O czym będzie The Movie Critic

Koniec i bomba - Quentin Tarantino w końcu zdecydował się, co będzie jego ostatnim filmowym projektem. Jak podaje The Hollywood Reporter, reżyser ma już gotowy scenariusz jego nowej produkcji "The Movie Critic". Zdjęcia do filmu mają ruszyć jeszcze w 2023 roku, ale na razie projekt nie ma dystrybutora.

Najprawdopodobniej zostanie nim firma Sony, ze względu na to, że Quentin Tarantino współpracował z wytwórnią przy jego ostatnim filmie "Pewnego razu... w Hollywood". Możemy jednak przypuszczać, że w Krainie Snów dojdzie do pojedynku o prawa do dystrybucji "The Movie Critic" - to w końcu finałowy projekt jednego z najbardziej uznanych i popularnych reżyserów w historii kinematografii.

Co wiemy natomiast o samym filmie "The Movie Critic"? Akcja produkcji ma się rozgrywać pod koniec lat 70. w Los Angeles. Główną bohaterką ma być natomiast tytułowa krytyczka filmowa - spekuluje się, że postać może być wzorowana na Pauline Kael, dziennikarce i recenzentce, która przez ponad 20 lat pracowała dla The New Yorkera.

Reżyser jest fanem Kael i ma dla niej mnóstwo szacunku, co potwierdził m.in. występując w dokumencie "What She Said: The Art of Pauline Kael" z 2018 roku.

Tarantino również w 2023 roku zrealizuje "prestiżowy, 8-odcinkowy" serial telewizyjny. Niestety, reżyser nie zdradził więcej szczegółów na ten temat - nie powiedział nawet, czy jego produkcja będzie przeznaczona dla amerykańskich kablówek, czy może któregoś z serwisów streamingowych.

Możemy założyć, że projekt będzie oryginalnym pomysłem Tarantino, chociaż z drugiej strony nie możemy wykluczyć, że w końcu zrealizuje swoje marzenie i zrobi serial osadzony w świecie "Star Treka".