Robert De Niro ofiarą włamywaczki. Aktor skomentował nieprzyjemną sytuację

Robert De Niro ofiarą włamywaczki. Kobietę zatrzymała policja

Jak podaje New York Times, 30-letnia kobieta została oskarżona o włamanie do wynajmowanego domu, w którym przebywał aktor Robert De Niro. Do zdarzenia doszło we wczesnych godzinach porannych w połowie grudnia 2022 roku. Ustalono, że jej łupem miało paść wyposażenie mieszkania.

Ta do geniuszy zbrodni raczej nie należała - funkcjonariusze z Upper East Side około 3 w nocy zobaczyli kobietę wchodzącą przez piwnicę do domu przy 65th Street między Lexington i Park Avenue.

Włamywaczka weszła przez tylne drzwi, które nosiły ślady włamania. Zaciekawieni policjanci podążyli za podejrzaną do domu i dość szybko zorientowali się, że próbowała ukraść mienie właściciela mieszkania. Nie podano jednak, konkretnie, co 30-latka próbowała wynieść z domu. Kobieta została oczywiście natychmiast aresztowana.

Według rzecznika prokuratora okręgowego na Manhattanie miała zostać oficjalnie oskarżona w nocy z 19 na 20 grudnia.

Po aresztowaniu okazało się, że w budynku przebywał 79-letni gwiazdor Hollywood Robert De Niro. Rzecznik prasowy aktora potwierdził prawdziwość tej historii, jednak nie chciał jej komentować. Gwiazdora o samą sprawę zapytali reporterzy czekający na niego w okolicach wynajmowanego mieszkania. Tym De Niro powiedział jedynie na odchodne:

Mam się dobrze, dziękuję.

Tożsamość włamywaczki jest dobrze znana policji. Akta sądowe wskazują, że złodziejka została oskarżona o co najmniej sześć podobnych przestępstw w samym roku 2022, więc zdaje się, że Robert De Niro raczej w 100% nie był jej celem.