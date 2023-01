Robert Pattinson nienawidzi hollywoodzkich standardów piękna. Przez dwa tygodnie jadł same ziemniaki

Robert Pattinson nienawidzi hollywoodzkich standardów piękna

Robert Pattinson po sukcesie komercyjnym w młodości jako Cedric Diggory w "Harrym Potterze" i Edward w "Zmierzchu" postanowił zrobić dosłownie wszystko, by nie zostać zaszufladkowany jako młody przystojniak w filmach romantycznych.

Przez wiele lat grał więc w niezależnych i niszowych produkcjach, aż w końcu po ciepło przyjętych "Good Time", czy "Lighthouse", które zapisały go na stałe w kategorii "najbardziej utalentowanych aktorów" młodego pokolenia, Pattinson wrócił do Hollywood za sprawą "Batmana".

Do roli superbohatera trzeba się jednak przygotować nie tylko psychicznie, ale też fizycznie. Pattinson od początku podchodził do sprawy sceptycznie, mówiąc nawet w wywiadach, że nie zamierza do roli Batmana trenować.

Po filmie wiemy, że nie była to prawda, ale Robert Pattinson i tak nie jest specjalnie fanem tych fizycznych zmian wymuszonych przez Hollywood. Aktor przyznał w wywiadzie z ES, że próbował na przestrzeni swojej kariery wielu diet. Pewnego razu, chcąc zrzucić ponadprogramowe kilogramy, Pattinson zdecydował się na dwutygodniowy detoks:

Przez dwa tygodnie jadłem same ziemniaki. Po prostu gotowane ziemniaki z solą himalajską. Podobno to oczyszcza... zdecydowanie zrzucasz wtedy wagę.

Poruszając temat diet, aktor poszedł o krok dalej, wyjaśniając, że nienawidzi nierealistycznych standardów, jakie Hollywood narzuca mężczyznom. Restrykcyjne diety, których muszą przestrzegać gwiazdy kina, mogą kreować bardzo niebezpieczne nawyki.

Pattinson przyznał, że na własnej skórze odczuł jak bardzo uzależniające bywa liczenie kalorii, co często prowadzi do zaburzenia zdrowego odżywiania, które trudno potem leczyć:

Nie zdajesz sobie sprawy z tego, jakie to jest zdradzieckie, dopóki nie jest za późno.

Nie powinniśmy się zatem spodziewać, tego, że Batman Pattinsona nagle zacznie wyglądać jak absolutna jednostka, którą był Mroczny Rycerz Bena Afflecka.