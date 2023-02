Rodzina Bruce'a Willisa o chorobie aktora: "problemy z komunikacją to zaledwie początek"

Wspomniana wyżej afazja postępuje - teraz u aktora zdiagnozowano bowiem otępienie czołowo-skroniowe, które jest zespołem chorób neurodegeneracyjnych.

Rodzina aktora poinformowała o chorobie w oświadczeniu wysłanym do amerykańskich mediów, podpisanym przez żonę Willisa, Emmę, jego byłą żonę Demi Moore oraz córki Rumer, Scout, Tallulah, Mabel oraz Evelyn:

Od kiedy poinformowałyśmy o tym, że Bruce ma afazję, jego choroba postępowała i teraz mamy bardziej zrozumiałą diagnozę - cierpi na otępienie czołowo-skroniowe, znane też jako FTD. Niestety problemy z komunikacją to zaledwie początek jego problemów zdrowotnych.

Rodzina aktora podkreśliła, że na ten moment nie istnieją sposoby na leczenie tej choroby, ale mają nadzieję, że to się w przyszłości zmieni. Willisowie po cichu liczą też na to, że nagłośnienie sprawy i choroby gwiazdora sprawi, że zainteresuje się nią większa liczba osób, dzięki czemu lekarze poświęcą jej więcej czasu i uwagi.

Willisowie podziękowali również wszystkim ludziom, którzy wspierali publicznie i prywatnie Bruce'a Willisa:

Wasza wspaniałomyślność była dla nas imponująca i jesteśmy za to wszyscy bardzo wdzięczni. Przez to, że byliście tak uprzejmi i również kochacie Bruce'a, to chcieliśmy oficjalnie podzielić się diagnozą.