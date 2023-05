Scenarzyści w Hollywood strajkują. Domagają się wyższych stawek i lepszego traktowania

Scenarzyści w Hollywood strajkują. O co się rozchodzi?

Hollywood stoi związkami zawodowymi od stu lat. Deadline przypomina, że na przestrzeni ostatniego stulecia był ponad tuzin większych strajków, a ostatni z nich nadszedł w 2007/2008 roku, kiedy to scenarzyści należący do Writers Guild of America postanowili przez 14 tygodni nie pracować.

Warto zaznaczyć, że do Writers Guild of America (związek zawodowy/gildia) należy praktycznie każdy scenarzysta, który pracuje w Hollywood. Ze względu na wygasający kontrakt z Association of Motion Picture and Television Producers, WGA 2 maja 2023 roku rozpoczyna strajk, którego celem jest "negocjacje stawek w zmieniającym się świecie mediów".

Po jednej stronie negocjacji są hollywoodzkie studia, stacje, serwisy streamingowe oraz setki producentów, których reprezentować będzie wspomniane AMPTP. Po drugiej stronie jest zaś WGA, które reprezentuje praktycznie każdego scenarzystę w Hollywood, bo jak wspomnieliśmy, przytłaczająca większość z nich należy do tego związku, a także jest wspierane przez związki zawodowe aktorów Screen Actor's Guild (SAG-AFTRA) oraz reżyserów Director's Guild of America (DGA).

WGA w swoim oświadczeniu wyjaśniło, że zależy im na polepszeniu warunków pracy scenarzystów, a także zapewnieniu podwyżek. Jak podkreślili, wielu członków gildii jest przerażona tym, jak bardzo zmniejszyły się ich przychody na przestrzeni ostatnich lat, chociaż wcale nie mają mniej pracy:

W naszych negocjacjach stawką jest przetrwanie profesji, którą jest pisanie. Ze względu na zwiększenie udziału streamingu w rynku, scenarzyści otrzymują coraz mniejsze stawki za swoją pracę. Chociaż firmy notują coraz większe zyski, to scenarzyści są coraz bardziej krzywdzeni, bo osoby zarządzające tymi przedsięwzięciami odcinają scenarzystów od produkcji, wciąż pogorszając warunki pracy i wynagrodzenia.

W późniejszych oświadczeniach WGA było już bardziej agresywne wobec AMPTP, które ich zdaniem próbuje stworzyć "ekonomię wolnych strzelców" na rynku, który od lat był zdominowany przez kariery etatowe. Oskarżali też związek o twarde taktyki negocjacyjne i brak zrozumienia dla problemów poruszanych przez scenarzystów.

A co na to AMPTP? Ci dość konserwatywnie patrzą na cyferki i zależy im głównie na tym, by zachować wzrost przychodów, który notuje praktycznie każda firma medialna na rynku. Jak sami poinformowali w swoim oświadczeniu:

Wszyscy jesteśmy partnerami w tworzeniu przyszłości naszego biznesu i my osobiście chcemy dojść do porozumienia dogodnego dla obu stron. Przede wszystkim zależy nam też na tym, by nie wstrzymywać produkcji i nadal dostarczać naszym konsumentom najlepszy produkt na świecie.

Pierwsze zostaną dotknięte programy na żywo - już teraz Deadline potwierdził, że programy talk-show Stephena Colberta, Jimmy'ego Kimmela, Jimmy'ego Fallona nie będą emitowały nowych odcinków począwszy od wtorku 2 maja. Podobnie ma być z "Saturday Night Live", które było przepustką do sławy dla wielu scenarzystów/aktorów. Następne w kolejce będą natomiast telenowele i inne "day-time TV" (np. paradokumenty).

Jeżeli producenci nie dogadają się ze scenarzystami, to dotknięte mogą być również nowe sezony seriali z jesiennej ramówki, które teraz zaczynają produkcję, a w dalszej perspektywie nawet wysokobudżetowe filmy, których premiera jest planowana na przyszły rok.

Warto zaznaczyć, że Hollywood jeszcze wychodzi z klęski, którą był COVID-19. Firmy masowo zwalniają pracowników - niedawno pisaliśmy nawet o tym, że Disney zwolni 7000 pracowników, więc przemysł, który w zeszłym roku kwestionował swoją przyszłość, ma teraz kolejny poważny problem.