Stan zdrowia Bruce'a Willisa się pogarsza. Córka: "to początek żałoby"

Rodzina Bruce'a Willisa wyznała, że aktor cierpi na afazję i dlatego musi zakończyć swoją karierę. U gwiazdora zdiagnozowano również otępienie czołowo-skroniowe, które jest zespołem chorób neurodegeneracyjnych. Aktor ma problem z komunikacją. Jego najmłodsza córka z małżeństwa z Demi Moore, Tallulah, napisała długi esej, który pojawił się w "Vogue". Córka wyznała w artykule, że była za bardzo skupiona na własnych problemach, by zauważyć, iż stan zdrowa jej ojca cały czas się pogarsza.

Jak podaje film.interia.pl, w eseju córka napisała, że chociaż rodzina opowiedziała o chorobie Bruce'a Willisa w 2022 roku, to od dawna wiedziała, że coś jest nie tak: "Zaczęło się od niezrozumiałego braku reakcji z jego strony". Początkowo rodzina sądziła, że wynika to z problemów ze słuchem, natomiast Tallulah uważała, że ojciec ją po prostu ignoruje:

Odpowiednia diagnoza i leczenie pomogło Tallulah, która teraz nie chce tracić czasu i w miarę możliwości spędza jak najwięcej czasu z chorym ojcem.

To początek żałoby. Dlatego za każdym razem, gdy idę do domu taty, robię mnóstwo zdjęć - uwieczniam wszystko, co widzę, każdy moment. Jestem jak archeolog, który poszukuje skarbów w rzeczach, na które nigdy nie zwracałam uwagi. Mam każdą wiadomość głosową od niego zapisaną na twardym dysku. Chyba próbuję udokumentować to wszystko, aby w dniu, kiedy go już nie będzie, to wszystko przypominało mi o nim, o nas.