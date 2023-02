Sylvester Stallone jak Ozzy i Kardashianki. Jego rodzina również będzie bohaterami reality show

Paramount+ postanowił zrealizować serial dokumentalny/reality-show o rodzinie Sylvestra Stallone. Podobnie jak "Keeping Up With the Kardashians" i "Osbourne'owie", produkcja ma się skupić na gwiazdorze, a także jego żonie Jennifer Flavin Stallone oraz córkach Sophii, Sistine i Scarlet.

Produkcja zadebiutuje na Paramount+ wiosną 2023 roku i będzie drugim programem Stallone'a dla serwisu - dołączy do "Króla Tulsy", który po dobrych ocenach i niezłej oglądalności doczeka się 2. sezonu.

Pierwszy oficjalny teaser programu o Stallone'ach ma zadebiutować w trakcie Super Bowl - na razie do sieci trafiła zapowiedź nowości Paramount+ z udziałem różnych gwiazd ich różnych produkcji (pojawiają się Dora, Beavis i Butt-Head, kapitan Pike ze "Star Treka", a także córki Stallone'a):

W niedawnym wywiadzie z The Hollywood Reporter Stallone wyjaśnił, że chciał spędzać więcej czasu ze swoimi dziećmi, dlatego zdecydował się na zrobienie tego "reality show, za które wszyscy mnie teraz jadą":

Stwierdziłem, że reality show to będzie idealny sposób na stworzenie domowego filmu. To coś, dzięki czemu będę spędzał czas ze swoimi dziećmi z powodu pracy - i ja będę mógł je podziwiać i one będą mogły podziwiać mnie. To będzie prawda. To jest dla mnie świetna okazja, więc nie patrzę na to jako na "upadek". Ale za każdym razem jak robisz coś takiego, to ludzie mówią: "o matko, ma pewnie problemy finansowe". Wręcz przeciwnie.